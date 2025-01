今夏チェルシーに加入した21歳のポルトガル代表DFは早くも武者修行に出る可能性がある。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ナポリは今冬の移籍市場でチェルシーに所属する21歳のポルトガル代表DFレナト・ベイガをレンタル移籍で獲得することに興味を持っているという。



今季からスイスのバーゼルからチェルシーに完全移籍を果たしたベイガは加入初年度から出場機会を与えられており、ここまでプレミアリーグで7試合に出場。UEFAカンファレンスリーグでは6試合に先発出場し、2ゴール1アシストと結果を残しており、昨年10月にはポルトガル代表デビューも飾るなど充実のシーズンを送っている。





Renato Veiga headers in from the corner #UECL | @ChelseaFC pic.twitter.com/uuXb7Nk9GT