¸µ¥Õ¥¸ÅÏî´½í¤µ¤ó¡¡½¼¼Â¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡õÇ¯Ëö¡Ä¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î²ÈÄíÎÁÍý¤ËÀå¸Ý¡ÖËÜ³ÊÅª¤ÇÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¤µ¤ó¤¬£´Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½¼¼Â¤ÎÇ¯Ëö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£·îËö¤Ë¤Ï½é¤Î¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼È¯Çä¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÏî´¤µ¤ó¡£ºòÇ¯Ëö¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î»þ´Ö¤â³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ê¡¼¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¼êºî¤ê¥ê¡¼¥¹¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡Ö¥ê¡¼¥¹ºî¤ê¤Ïµ×¡¹¤Ç¡¢¤ä¤êÊý¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤È¤«´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÉô²°¤¬¥â¥ß¤ä¿ù¤Î¤¤¤¤¹á¤ê¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤é¤·¤¤¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¥à¡¼¥¹¥±¡¼¥¤Ç°Õ³°¤È´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£ºÇ¸å¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î·Ü¤È°ò¤Î¥¹¡¼¥×¡Ö¥µ¥ó¥³¡¼¥Á¥ç¡×¤ÎÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê£±Ëç¤È¤È¤â¤Ë¡ÖËÜ³ÊÅª¤ÇÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡ÅÏî´¤µ¤ó¤Ï¡¢£²£°£²£°Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡££²£³Ç¯£··î¤«¤éÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤·¡¢º£Ç¯£¸·îËö¤ÇÂà¼Ò¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¼£ÎÅ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡ÖÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¼£ÎÅ¤·¤¿¸¶°ø¤Ï¡¢¡Ú£Ð£Ô£Ó£Ä¡¡¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Û¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£