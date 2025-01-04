ÅìÌî¹¬¼£¡¡ÇîÂ¿²Ú´Ý¤ËàÇÍëÊ»¨¸Àá¤Î¸åÇÚ·Ý¿Í¤Ë¿ÌÙþ¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤¢¡Ä¼«Ê¬¤ä¤È»×¤Ã¤¿¤é¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¤¬£³Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Á£Â£Ã¥é¥¸¥ª¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¥é¥¸¥ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×ÇîÂ¿²Ú´Ý¤ËàÇÍëÊ»¨¸Àá¤òÍá¤Ó¤»¤Þ¤¯¤Ã¤¿¸åÇÚ·Ý¿Í¤Ë¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¡¢¼«¿È¤¬¼çºË¤¹¤ë¡ÖÅìÌî¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡×¤Î¿©»ö²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÅìÌî¤Ï¡Ö²Ú´Ý¤µ¤ó¡¢¡ÊÆ±¥é¥¸¥ª¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕ¡Ë¤¢¤Ä¤à·¯¡¢¸¶À¾¡Ê¹§¹¬¡Ë·¯¡¢·Ö¤Á¤ã¤ó¡Ê·Ö¸¶Å°¡Ë¡¢¡ÊÂçÀ¾¡Ë¥é¥¤¥ª¥ó¤µ¤ó¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤íÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãæ¿©¤Ù¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸¶À¾¤µ¤ó¤Î²Ú´Ý¤µ¤ó¤Ø¤ÎÇÍëÊ»¨¸À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ø¤ó´¶¤¸¤Ç¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ÅìÌî¤¬ÊÌÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤Ç¶¦±é¤·¤¿¸¶À¾¤Ë¡¢¥Õ¥¸·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÁ´ÎÎ°è°Û¾ï²ò·è¼¼¡×¤¬¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤ª´«¤á¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¿©»ö²ñ¤Ç¤Ï¡¢¸¶À¾¤¬ÅìÌî¤Ë¡Ö·»¤µ¤ó¡¢¸«¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ÆÍè¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î²ñÏÃ¤Ë²Ú´Ý¤¬¡Ö²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸¶À¾¤Ï¡Ö¡ØÁ´ÎÎ°è¡Ù¡¢·»¤µ¤ó¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¸«¤Æ¡¢¤¢¤ì¤¬ÅÓÃæ¤«¤é¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥ª¥â¥í¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤¹¤ë¤È¡¢²Ú´Ý¤Ï¡Ö¡ÊÅìÌî¤¬¡Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¡¢¾å¤²¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤È±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅìÌî¤Ï¤ª´«¤á¥É¥é¥Þ¤ä¥¢¥Ë¥á¤ò¤è¤¯¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ú´Ý¤â¤½¤ì¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¡¢¾å¤²¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÊÖ»ö¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¸¶À¾¤Ï¤Æ¤Ã¤¤ê¡ÖÁ´ÎÎ°è°Û¾ï²ò·è¼¼¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢²Ú´Ý¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡¢£²ÏÃ¤Ç¸«¤ë¤Î¤ä¤á¤¿¤Ð¤¤¡×¤È¹ð¤²¤ÆÍè¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¶À¾¤ÏÂç¤¤¤ËÍîÃÀ¡£ÅìÌî¤Ï¡Ö¡Ê¸¶À¾¤¬¡Ë¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¸«¤¤¤Ò¤ó¤Î¡©¡Ù¡£¤¤¤ä¡¢¸¶À¾¤µ¤ó¡¢¶¯¤Ê¤¤¡©¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡¡¤â¤¦£Î£È£Ë¤ÎÄ«¤Î´é¤ä¤Ç¡£²¿¤ä¤Ã¤¿¤éÍèÇ¯¡¢¹ÈÇò¤Î»Ê²ñ¤¹¤ë¤«¤â¡£¸¶À¾¤µ¤ó¡¢ÀÎ¤ÎÊ¡²¬¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¤â¤¦¤Ê¤¤¤Í¤ó¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¸«¤¤¤Ò¤ó¤Î¡©¡¡¤¢¤ó¤Ê¥ª¥â¥í¤¤¤Î¤Ë¡£¤è¤¦¤ä¤á¤ì¤¿¤Ê¡£¤Ê¤ó¤Ç¡©¤Ê¤ó¤Ç¡©¤Ê¤ó¤Ç¡©¡Ù¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¡©¡¡¹Í¤¨¤é¤ì¤Ø¤ó¤±¤É¡£¤è¤¦¤ä¤á¤ì¤¿¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ìÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤¢¤ì¡¢ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤¢¡Ä¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò¤Ò¤¤Ä¤é¤»¤¿¡£
¡¡ÅìÌî¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¤¤¯¤é¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤ò¤ª´«¤á¤·¤Æ¤â¡Ö²¶¤È²Ú´Ý¤µ¤ó¤Î¼ñÌ£¤¬¤¢¤ó¤Þ¹ç¤ï¤Ø¤ó¤«¤é¡£¤³¤Ã¤½¤ê¤¤¤Ä¤âÃ¦Íî¤·¤Æ¤ó¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¢¤ìÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¡¢¼«Ê¬¤ä¤È»×¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¡×¤È¿ÌÙþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£