¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¤¬¡ÈÅìµþ¥Àー¥Óー¡ÉÀè¾¡¡Ä¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤ò56ÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë
¡¡1·î4Æü¤Ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2024－25¥·ー¥º¥ó¡×¤ÎB1¥êー¥°Âè16Àá¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¤¬¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤È¤Î¡ÈÅìµþ¥Àー¥Óー¡É¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡SR½ÂÃ«¤Ï2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿³«»Ï45ÉÃ¤Ë¥Ù¥ó¥É¥é¥áÎéÀ¸¤¬¥Áー¥à½éÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¡¢ÅÄÃæÂçµ®¤âÂ³¤¤¤Æ10－2¡£¤½¤Î¸å¤ÏÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢4ÅÀ¥êー¥É¤ÇºÇ½é¤Î10Ê¬´Ö¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡2Ï¢Â³¼ºÅÀ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¤¹¤°¤µ¤Þ¥êー¥É¤òÃ¥¼è¡£Ê¡ß·¹¸Ê¿¤ËµÕÅ¾¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¤¢¤È¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¯¥ì¥â¥ó¥º¤¬·è¤áÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤Ë¼çÆ³¸¢¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï¥íー¥¹¥³¥¢¤ÊÅ¸³«¤Î¤Ê¤«¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òÁÀ¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥¯¥ì¥â¥ó¥º¤ä¥Ù¥ó¥É¥é¥á¤Ê¤É¤âÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£69－56¤Çº£¥·ー¥º¥ó½é¤Î¡ÈÅìµþ¥Àー¥Óー¡É¤òÀ©¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÎAÅìµþ¤Ï¥Æー¥Ö¥¹³¤¤ò·ç¤¤¤¿Ä¾¶á3»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤ËÇÔÀï¡£Ï¢ÇÔÃ¦½Ð¤ò¤«¤±¤ÆÂè2Àï¤ËÄ©¤à¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ 56－69 ¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«
Åìµþ¡Ã16¡Ã18¡Ã11¡Ã11¡Ã¡á56
½ÂÃ«¡Ã20¡Ã18¡Ã16¡Ã15¡Ã¡á69