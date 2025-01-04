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¡ÚDELUXE EDITION(2CD)¡Û UPCH-20690/1¡¡\4,180 (ÀÇ¹þ)
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11. I Wanna Know¡¡(2006Ç¯³Ú¶Ê)
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13. Not So Different feat. Awich¡¡(2020Ç¯³Ú¶Ê)
14. YOU ARE MY STAR ¡¡(2009Ç¯³Ú¶Ê)
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03. ¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡¡(2011Ç¯³Ú¶Ê)
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07. HANABI¡¡(2016Ç¯³Ú¶Ê)
08. My Friend¡¡(2003Ç¯³Ú¶Ê)
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09. THE MOMENT feat. \ellow Bucks¡¡(2021Ç¯³Ú¶Ê)
10. FAKE feat. °Â¼¼ÆàÈþ·Ã¡¡(2010Ç¯³Ú¶Ê)
11. LIFE¡¡(2009Ç¯³Ú¶Ê)
12. INDEPENDENT WOMAN¡¡(2012Ç¯³Ú¶Ê)
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13. WORLD DANCE feat. ¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¡(2023Ç¯³Ú¶Ê)
14. IN THE MIDDLE feat. »°±ºÂçÃÎ¡¡(2021Ç¯³Ú¶Ê)
15. ºÇ½ªÀë¹ð¡¡(2003Ç¯³Ú¶Ê)
16. I Wanna Know (2006Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡ÖPEPSI NEX¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óCM¥½¥ó¥°
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01. E.O.¡¡ (2004Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖJAPAN COUNTDOWN¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
02. VOICE¡¡(2013Ç¯³Ú¶Ê)
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03. Not So Different feat. Awich¡¡(2020Ç¯³Ú¶Ê)
04. ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡¡(2023Ç¯³Ú¶Ê)
05. Thank U¡¡(2003Ç¯³Ú¶Ê)
06. MUSIC¡¡(2006Ç¯³Ú¶Ê)
07. Sunshine¡¡(2005Ç¯³Ú¶Ê)
08. BE WITH YOU¡¡(2021Ç¯³Ú¶Ê)
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09. ¥ï¥ì¥Ð¡¡(2023Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¡×¼õ¸³À¸±þ±ç¥½¥ó¥° / NTV¡ÖGood For the Planet ¥¦¥£¡¼¥¯¡×¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°
10. YOU ARE MY STAR¡¡(2009Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡¡Ö¼¯»ùÅç¥Þ¥é¥½¥ó¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥½¥ó¥°
11. Ì²¤ì¤Ê¤¤³¹¡¡(2010Ç¯³Ú¶Ê)
12. Family¡¡(2010Ç¯³Ú¶Ê)
13. So Special - Version AI- / AI + EXILE ATSUSHI (2008Ç¯³Ú¶Ê)
14. Wavin' Flag - Coca Cola® Celebration Mix -Version AI-¡¡(2010Ç¯³Ú¶Ê)
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15. I'll Remember You¡¡(2007Ç¯³Ú¶Ê)
16. Believe¡¡(2006Ç¯³Ú¶Ê)
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø°åÎ¶-Team Medical Dragon-¡Ù¼çÂê²Î
17. Music Is My Life¡¡(2017Ç¯³Ú¶Ê)
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