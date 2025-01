2025年のブレイク店を予想！ 食いしん坊弁護士・山岸久朗が注目するのは、大阪・ミナミにある、型にはまらない斬新な寿司屋

食通たちが、2025年にブレイクしそうな飲食店や料理をご紹介。「食いしん坊弁護士」としてテレビ番組のコメンテーターなどでも活躍している山岸久朗さんが予想するのは?

〈食通が占う、2025流行る店〉

パリオリンピックの開催もあった2024年。さまざまな国の食事情や食品ロスについて、目を向ける機会にもなったのではないでしょうか。新たな食体験に感謝しながらできることを続けていく、2025年もそんな優しい社会になりますように!

そんな願いも込め、グルメ情報を熟知した有識者にアンケートを実施。2025年注目の「ブレイクしそうな店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、「食いしん坊弁護士」としてテレビ番組のコメンテーターなどでも活躍している山岸久朗さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

山岸久朗

弁護士、コメンテーター。ABC朝日放送(月)朝6:45〜8:00「おはよう朝日です」に、毎週レギュラー出演。Yahoo!ニュース公式コメンテーターも務める。趣味は食べること。

2025年のブレイク予想

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな飲食店〉はどこですか?

A. 「鮨大和」です

「おまかせコース」4,400円より 出典:山岸久朗さん

山岸久朗

大阪はミナミの中心街にありながら、21歳の大将が握っており、若さ故の型にはまらない斬新な握り。それでいてコースで4,000円ほどの値段で爆発的な人気を呼んでいる。本来の大阪寿司に近いように思う。

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな3,000円以内のグルメ〉は何ですか?

A. 「ニュージーポーク」の「国産三元豚 豚の生姜焼き」1,320円です

国産三元豚 生姜焼き 並150g 出典:shooo3さん

<店舗情報>◆鮨 大和住所 : 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-16-19 日宝周防町会館 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

山岸久朗

シンプルな豚の生姜焼きに見えるが豚に相当こだわっている。トッピングも多彩で、スクランブルエッグとキムチをのせると、塩気で、白いご飯が止まらない。

<店舗情報>◆ニュージーポーク住所 : 大阪府大阪市北区浪花町3-6TEL : 06-6456-7189

※価格は税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:山岸久朗、食べログマガジン編集部

