¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÃª¶¶¹°»ê EVIL¤È¤Î°äº¨ÂÐ·èÀ©¤·°úÂà²óÈò¡ª¡¡ÅÅ·âÅÐ¾ì¤Î¼ÆÅÄ¾¡Íê¤È1¡¦5¥É¡¼¥à¤Ç·ãÆÍ¤Ø
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£´Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¡¢Ãª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¸¡Ë¤¬£Å£Ö£É£Ì¤È¤Î¥é¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤È¤Î·èÃåÀï¤Ï¡¢Áª¼ê¤¬¾ì³°¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÎ¾·³¤Î¥»¥³¥ó¥É¤¬¥ê¥ó¥°¤Ë²¡¤·Ìá¤¹¤È¤¤¤¦´°Á´·èÃå¥ë¡¼¥ë¡££²£°£²£¶Ç¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÃª¶¶¤À¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ËÉé¤±¤¿¾ì¹çàÂ¨°úÂàá¤È¤¤¤¦½½»ú²Í¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬´¬¤Åº¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¤Ë£Å£Ö£É£ÌÎ¨¤¤¤ë¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤Ï¥»¥³¥ó¥É¤òÅêÆþ¤µ¤»¤ÆÈ¿Â§»°Ëæ¡£ËÜÂâ¤Î¥»¥³¥ó¥É¤¬¤³¤ì¤òÇÓ½ü¤·¡¢Ãª¶¶¤ÏÅÜ¤È¤¦¤ÎÌÔ¹¶¤«¤é¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤òÁÀ¤¦¤¬¡¢¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¹¶·â¤ÇÁË¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢ºÆ¤ÓÎôÀª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡ÀãÊø¼°¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¢¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¥Õ¥©¡¼¥ë¥º¤«¤é£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¡¡£Ä£Å£Á£Ô£È£Ì£Ï£Ã£Ë¤ËÊá³Í¤µ¤ì¤¿Ãª¶¶¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤«¤é£Å£Ö£É£Ì¡ÊÊÑ·¿Âç³°´¢¤ê¡Ë¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Âç¥À¥á¡¼¥¸¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¥Õ¥©¡¼¥ë¤ËÍè¤¿£Å£Ö£É£Ì¤ò¼ó¸Ç¤á¤Ç´Ý¤á¹þ¤ß¡¢ÂçµÕÅ¾¤Î£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤ËÂÞÃ¡¤¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãª¶¶¤Îµß½Ð¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï£Á£Å£×¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤«¤Ä¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¼ÆÅÄ¾¡Íê¡£ÅÅ·âÅÐ¾ì¤·¤¿¼ÆÅÄ¤«¤é¡ÖÃª¶¶·¯¡¢¤â¤·Èè¤ì¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÌÀÆü»î¹ç¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¼ÆÅÄ¡¢²¶¤ÏÈè¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È±þ¤¸¡¢£µÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Î·ãÆÍ¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÃª¶¶¤Ï¡Ö¾¡¤Ä¤Ë¤Ï¾¡¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤À¡£²ù¤·¤¤¤±¤É¡¢º£¤Î²¶¤Ë¤Ç¤¤ëÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤±¤É¡¢²¶¤Ï¤ä¤é¤ì¤Æ¤Í¤¨¤¾¤Ã¤Æ¡¢£Å£Ö£É£Ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¤é¡£Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢£²Ç¯¸å¤«¡¢£³Ç¯¸å¤«¤Ë¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£
¡ÖºòÇ¯¤«¤é¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥É¡¼¥à¤Ï½¢Ç¤¤·¤Æ¤¹¤°¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¥É¡¼¥à¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤Î¤«¡¢£±Ç¯´Ö¹Í¤¨¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤Îº£Æü¡¢ÌÀÆü¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥³¥í¥ÊÁ°¤ÎÆ°°÷¤Ë¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÇ®ÎÌ¡¢º£Æü¤ÎÀ¼±ç¤ÎÂç¤¤µ¡£ËÜÅö¤Ë¿´¤ÎÄì¤«¤é¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹£¹£¹Ç¯£±£°·î£±£°Æü¤ËÆ±Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼ÆÅÄ¤Ï¡¢£²£°£±£·Ç¯£´·î¤Î»î¹ç¸å¤Ë¡¢µÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢£²£³Ç¯£±£²·î¤ËÂàÃÄ¡£°úÂà¥í¡¼¥É¤Ç¤ÎºÆ²ñ¼Â¸½¤Ë¡ÖÀÚâøÂöËá¤òÀÀ¤Ã¤Æ¡¢»þ¤Ë¹Í¤¨Êý¤ÎÁê°ã¤«¤éêÖ¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¡£¡Ê²áµî¤ÎÉé½ý¤Î±Æ¶Á¤«¤é¡ËÆüËÜ¤Ç¤Î»î¹ç¤Ï¸·¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤¢¤¨¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¤È¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£