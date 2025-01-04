¡Ø»¦½èÊ¬À£Á°¤Ç¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤Ã¤¿Ç¡Ù¤ÈºÆ²ñ¢ª¡Ø¤È¤¢¤ëÊÑ²½¡Ù¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡Ä´¶Æ°¤Î·ëËö¤Ë¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÈþÇ¤Ë¡Ä¡×¤ÎÀ¼
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÊÝ¸îÇ¤È¤ªÊÌ¤ì¤·¤Æ¤«¤é¡¢Ìó1¥ö·î¸å¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÆ°²è¤¬YouTube¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ¿±þ¤ä°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Æ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï1Ëü2000²ó¤òÄ¶¤¨¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤·¤é¤¹¤Á¤ã¤ó¤ò»ëÄ°½ÐÍè¤Æ¥á¥Á¥ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö´¶Æ°¤À¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»¦½èÊ¬Ä¾Á°¤Î¤È¤³¤í¤òµß¤ï¤ì¤¿¡Ö¤·¤é¤¹¡×¤Á¤ã¤ó
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Î¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤ÈÀÄ¤¤Æ·¤¬Èþ¤·¤¤¡Ö¤·¤é¤¹¡×¤Á¤ã¤ó¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤¬¥Á¥ãー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¼Â¤Ï¤·¤é¤¹¤Á¤ã¤ó¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬ÈË¿£¶È¼Ô¤«¤é°ú¤¼è¤Ã¤¿¡¢»¦½èÊ¬Ä¾Á°¤ÎÇ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£º£¤ÎÈþ¤·¤¤»Ñ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Îô°¤Ê´Ä¶¤Ë¤¤¤¿¤Î¤«ÊÝ¸îÅö»þ¤ÏÁé¤»¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤ªÊ¢¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê...±ø¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ê¾õÂÖ¡£
¤½¤ó¤Ê¤·¤é¤¹¤Á¤ã¤ó¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤«¤é¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¤·¤é¤¹¤Á¤ã¤ó¤Ï·ò¹¯¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¹¤Ã¤«¤êÈþ¤·¤¤Ç¤Á¤ã¤ó¤Ë¡£
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤È¸µ¡¹°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë»°ÌÓÇ¤Î¤ª¤³¤²¤Á¤ã¤ó¡¦Ãã¥È¥éÇ¤Î¤Ï¤Ã¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó·»Ëå¤È¤â¤¹¤Ã¤«¤êÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²º¤ä¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¤é¤¹¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÝ¸î¤«¤éÌó1Ç¯¸å¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¤ª°ú±Û¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬Êë¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢¼«Âð¤«¤é¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤µ÷Î¥¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â²ñ¤¨¤ë¡×¤È¤Ï»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÊÌ¡¹¤Î¾ì½ê¤ÇÊë¤é¤¹¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ä¤·¤¤¤â¤Î¡£
°ú¤Ã±Û¤·¸å1¥ö·î¤¿¤Á¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ï¤ª»Ð¤µ¤óÂð¤Î¤·¤é¤¹¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤¿Æü¡¹¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë...¡©³Î¤«¤á¤¿·ë²Ì
¥¥ç¥È¥ó¤È¤·¤¿É½¾ð¤â°¦¤é¤·¤¤¡ª
1¥ö·î¤Ö¤ê¤ËÂÐÌÌ¤·¤¿¤·¤é¤¹¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ò¸«¤ÆÆ¨¤²¤³¤½¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Æ¬¤Ë¡Ö¡©¡×¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¥¥ç¥È¥ó´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤â¡Ö¤³¤ì¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Î¼ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤«¤é¤¹¤ê¤¹¤ê
¤·¤«¤·¡¢Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á½ù¡¹¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ë¼«Ê¬¤«¤é¡Ö¤¹¤ê¤¹¤ê¡×¡ª
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Î²È¤Ë¤¤¤¿¤³¤í¤ÎÆ°²è¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Ê¤¬¤é¤ª¿¬¤ò¸þ¤±¤ÆºÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÄÞ¤È¤®¤Î¾å¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¤ê¤È¡¢¿®Íê¤ò´¶¤¸¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ù¡¹¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Ï1Ç¯´Ö°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤é¤¹¤Á¤ã¤ó¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ÚÌÀ¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢
¶»¤Ë¥¸ー¥ó¤È¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤é¤¹¤Á¤ã¤ó¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤Ë´¶Æ°¤È¾Ð¤¤¡ª
µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¤·¤é¤¹¤Á¤ã¤ó
¼Â¤Ï¡¢¤·¤é¤¹¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª»Ð¤µ¤ó°Ê³°¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Å¤¨¤Ê¤¤¤½¤¦¡£º£¤Þ¤Ç¤ÏÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤¬Éï¤Ç¤ë¤ÈÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤ÏÆ¨¤²¤º¡¢Âç¿Í¤·¤¯»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÉï¤Ç¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Çµ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤·¤é¤¹¤Á¤ã¤ó¡£¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â
¤·¤«¤·¡¢¤·¤é¤¹¤Á¤ã¤ó¤¬¤µ¤é¤Ë´Å¤¨¤è¤¦¤È¿²Å¾¤Ö»ÑÀª¤ò¤È¤Ã¤¿¤½¤Î»þ¡ª
¡Ö¤¢¤ì¤Ã¡ª¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¡ª
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÌÓ¤¬ºÒ¤¤¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤Ä¤ë¤ê¤È³ê¤Ã¤Æ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Æー¥Ö¥ë¤«¤éÍî²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÍî¤Á¤Ã¤×¤ê¡ªÃ»¤¤¤¢¤ó¤è¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤
ÃåÃÏ¤ÏÌµ»ö¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µ¤¤Þ¤º¤¤¤Î¤«ÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ò¤·¤Æ¸íËâ²½¤¹¤·¤é¤¹¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤â°¦¤é¤·¤¤¡ª
¤ª¤ä¤Ä¤ËÌ´Ãæ¡ª
¤½¤Î¸å¤ÏºÆ²ñ¤Î¤ªÎé¤Ë¤ª¤ä¤Ä¥¿¥¤¥à¡£ÌÜ¤òµ±¤«¤»¡¢¡Ö¤Ë¤ã～¤ó¡×¤ÈÌÄ¤¤¤Æ¤ª¤ä¤Ä¤òºÅÂ¥¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ËÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â¥á¥í¥á¥í¤Ç¤¹¡ª
ºÇ½é¤Î¥¥ç¥È¥ó´é¤«¤éÂÖÅÙ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿
¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¤ª¤ä¤Ä¤Ç¹¥´¶ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¿²Å¾¤ó¤À¤ê¤È½ª»Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡£¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¦Æü¤Þ¤Ç¸µµ¤¤Ç¤Íー¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¡£
Æ°²è¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤é¤¹¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª²È¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¥Û¥ó¥È¤ËÂçÊÑ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¤ª¤³¤µ¤¯¤¿¤Á¤ÈÍ·¤Ù¤ë¤È¤¤¤¤¤è¤Í¡£¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¼ç¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢²¿¤À¤«µã¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÇÅç¤ª¤³¤² ¤Ï¤Ã¤µ¤¯¡×¤Ç¤Ï¡¢¤·¤é¤¹¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤ª¤³¤²¤Á¤ã¤ó¡¦¤Ï¤Ã¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó·»Äï¤ÎÆü¾ï¤ä¡¢¤·¤é¤¹¤Á¤ã¤ó¤ÎÊÝ¸îÅö»þ¤ÎÆ°²è¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÇÅç¤ª¤³¤² ¤Ï¤Ã¤µ¤¯¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§Í·ÇÏ
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£