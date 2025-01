なかやまきんに君出演！JRAシステムサービス 『JRA-VAN』CM

JRAシステムサービスは、昨年に引き続きお笑い芸人のなかやまきんに君を起用した新CMを2025年1月4日より展開します。

「JRA-VAN」はJRA公式データを使った競馬情報サービスのブランド名称で、過去30年以上のレースデータからパドック動画視聴サービス「パドックアイ」など様々な情報を提供しており、「JRA-VAN」を使えば、スマートフォンやパソコンで、競馬をより深く・便利に楽しむことができます。

今回の新CMでは、なかやまきんに君が名馬アーモンドアイと共演し、豪快に「JRA-VAN」を連呼する「なかやまきんに君vsアーモンドアイ 追い切り」篇、CMへのやる気でイレ込む「イレ込みきんに君 パドック」篇の2本を公開。

きんに君の躍動感を堪能できます。

【新TV-CM概要】

JRA-VANスマホアプリ「なかやまきんに君vsアーモンドアイ 追い切り」篇

JRA-VAN NEXT「イレ込みきんに君 パドック」篇

〈オンエア媒体〉

2025年1月4日から自社サイトおよびYouTube「JRA-VANチャンネル」、JRAの各競技場・ウインズ、フジテレビ、テレビ東京、BSイレブン、グリーンチャンネルなどを予定

〈出演〉

なかやまきんに君

【なかやまきんに君のコメント】

●新CMの気に入ってるところはどこですか?

→動画の最後にカメラ目線で「VAN」や「NEXT」と言うところです。

●ズバリ、見所教えてください。

→馬と走っている時の筋肉の躍動を見て欲しいですね。

特に三角筋を見てください!

●出来上がりを見ての感想をお聞かせください。

→馬と走っているシーンは合成なのですが、スピード感などすごくリアルに仕上がっていましたので驚きました。

【「JRA-VAN」概要】

■「JRA-VANスマホアプリ」とは

このアプリはJRAシステムサービス株式会社が提供するスマートフォン向け競馬情報アプリです。

外出先でもJRA-VANを利用し簡単に競馬情報を取得したいというお客様の声にお応えして、2010年に誕生しました。

このアプリを使えば、出馬表確認はもちろん、ネット投票連携、スマッピー投票連携・動画閲覧がスムーズにできます。

また、様々な切り口で競馬データの分析が可能で、外出先でも快適に競馬予想が楽しめます。

〈主なサービス〉

出馬表/レース、パドック、調教動画の視聴(いずれも録画)/ネット投票連携/

スマッピー投票連携(二次元コード作成機能)/コース解説/データ分析/

各種ニュース/著名人による各種コラム/My注目馬/パドックアイ/

予想印ランキング

〈利用方法〉

「JRA-VANスマホアプリ」は、以下よりダウンロード可能です。

https://jra-van.jp/smartphone/

