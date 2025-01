梅田サイファーの新曲「OOKAMI」が、1月11日17時30分より放送開始のTVアニメ『青のミブロ』(読売テレビ/日本テレビ系全国ネット)第2クールのオープニングテーマに決定した。

(関連:梅田サイファー、オーディエンスとの声のぶつかり合いで無限に広がる楽しさ ワンマンツアーファイナルレポ)

本楽曲は、音楽プロデューサー BANVOXによるプロデュース楽曲。1月11日に単曲先行配信リリースし、その後29日にCDリリース、2月12日にまとめ配信リリースされる。

CDは期間生産限定アニメ盤の1形態で、CDジャケットは『青のミブロ』の描き下ろしイラストとなっており、初回仕様でアニメ絵柄のステッカーが封入。表題曲に加え、アルバム『Unfold Collective』に収録されている「BOW WOW」に参加メンバーが増えた「BOW WOW - Mo’ ワンちゃん Remix」や「スイッチ / BE THE MONSTERR - From THE FIRST TAKE」などが収録される。

また、梅田サイファーが1月24日に心斎橋BIGCATにて開催するワンマンライブが、12月に配信リリースされた「REVENGE」と、本作のWリリースワンマンライブであることが発表された。

<メンバーコメント>

・原作をお読みになっての感想や、この楽曲・リリックに込めた想いをお聞かせください。

数ある新選組作品の中でも、“ミブロ”は青って言葉が一番似合う。みんな全然完璧人間じゃないんですが、おもろくて、憎めなくて、やるときやるし、強いし。一人じゃ何もできないから群れてるんじゃなくて、それぞれに志があって集まっている個性爆発な奴ら、いいですねー。この気持ち忘れてたらあきませんね。そんな青い気持ちをメロディにしました。(テークエム)

今回『青のミブロ』のオープニングを担当させていただきありがとうございます。僕ら梅田サイファーはソロアーティストの集まりですがいつの間にやら、みんなで前に進んで行くようになりました。作中でもそれぞれに思う正義があり、でもどこか目指す場所は一つ。様々な正義の見方がある中、主人公の“にお”の弱さを受け入れながら強い気持ちを忘れない姿勢に僕も学びが多いです!(KOPERU)

・アニメ『青のミブロ』の映像と今回の楽曲が合わさる事への期待感を教えて下さい。

「OOKAMI」はBANVOXくんの高揚感が高まるアグレッシブなビートに次々ラップが繰り出されるハードな一面と、フック(サビ)での視界が広がるような清涼感溢れるメロディが共存する楽曲です。『青のミブロ』に登場するキャラクター達が日常で見せる姿と、刀を握ったときに見せる姿の切り替わりとマッチすると思うので、アニメーションでの完成が楽しみです。(peko)

・楽曲を聞くのを楽しみにされているファンの方々へひと言お願いいたします。

激動の時代の中を、懸命に駆け抜けた“ミブロ”たち。異なる個性が集い、世界に立ち向かう姿を自分たちなりに表現しました。儚くも力強い物語を彩る一助になれば幸いです。(KBD)

(文=リアルサウンド編集部)