¶Í°þ³Ø±à¡¢Âçºå¶Í°þ¤È¤Î»àÆ®¤Ç¡Ö£¹³äÃ¥¤ï¤ì¤¿¡×¡¡£²Ï¢ÇÆ¤Ø¡¢¹ñ³Ø±¡ÆÊÌÚ¤È½à·è¾¡¡Ö°ìÈÖ´í¤Ê¤¤»î¹ç¡×
¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¤Î½à·è¾¡¤Ï£µÆü¡¢Á°²ó²¦¼Ô¤Î¶Í°þ³Ø±à¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤È¡¢¹ñ³Ø±¡ÆÊÌÚ¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡££²Ï¢ÇÆ¤ËÄ©¤à¶Í°þ³Ø±à¤Ï£´Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÇÄ´À°¡£¥Õ¥é¥ó¥«¡¼¤Î¿½ñçÀ¤¼ç¾¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖÂÎ¤ÎÈè¤ì¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢ºòÆü¤Î¾¡¤Á¤â¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢£³Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç£Á¥·¡¼¥É¡¦Âçºå¶Í°þ¡ÊÂçºåÂè£±¡Ë¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿°ìÀï¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçºå¶Í°þ¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ï¡¢½øÈ×¤ËÏ¢Â³¼ºÅÀ¤·¤Ê¤¬¤éµÕÅ¾¾¡¤Á¡£ÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢Æ£¸¶½¨Ç·´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊÂÎÎÏ¤Ï¡Ë£¹³ä¤¯¤é¤¤Ã¥¤ï¤ì¤¿¡£º£Æü¤â¡ÊÆ°¤¤¬¡Ë½Å¤«¤Ã¤¿¡£Æñ¤·¤¤Îý½¬¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£²¿¤è¤ê»àÆ®¤òÀ©¤·¤ÆÎ×¤à¼¡Àï¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê²ÝÂê¤ò·Ç¤²¤ë¡£¡Ö°ì¤Ä¼«¿®¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Âçºå¶Í°þ¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¡Ê½à·è¾¡¤¬¡Ë°ìÈÖ´í¤Ê¤¤»î¹ç¡×¤È¡¢ºÇÂç¸Â·Ù²ü¤¹¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¼ç¾¤ËËý¿´¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¶¯¤¤Áê¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢£±ÈÖµ¤¤¬´Ë¤ß¤ä¤¹¤¤¡£Í¥¾¡¤¬¸«¤¨¤Æ¤¢¤È£²¤Ä¤È¤«»×¤¦¤±¤É¡¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÏÀè¤ò¸«¤¿¤éÉé¤±¤ë¡£¼¡¤Î»î¹ç¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¤À¡£¹ñ³Ø±¡ÆÊÌÚ¤Ï¡¢£²£±Ç¯ÅÙ¤Ë£³Ï¢ÇÆ¤òÁË¤Þ¤ì¤¿Áê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼ç¾¤Ï¡ÖÇ´¤ê¶¯¤¤¼é¤ê¤¬¹ñ³Ø±¡ÆÊÌÚ¤µ¤ó¤Î¶¯¤ß¡£¤Þ¤º¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ÇÉé¤±¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤Ä¤Ê¤®¤Ç¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¥¹¥³¥¢¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤¿¡£