ÆÁÅç¤¬MF¿ù¿¹¹Íµ¯¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·
ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ï4Æü¡¢MF¿ù¿¹¹Íµ¯(27)¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¿ù¿¹¤ÏÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Ç¡¢2014Ç¯¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¸å¤ÏFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤â·Ð¸³¡£2020Ç¯¤Ëº£ÅÙ¤ÏÆÁÅç¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢ÍâÇ¯¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£
2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥±¥¬¤Ë¤è¤ëÎ¥Ã¦¤â¤¢¤ê¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç19»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
ÆÁÅçºßÀÒ6¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ËÎ×¤à¿ù¿¹¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¿ù¿¹¤ÏÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Ç¡¢2014Ç¯¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¸å¤ÏFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤â·Ð¸³¡£2020Ç¯¤Ëº£ÅÙ¤ÏÆÁÅç¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢ÍâÇ¯¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£
2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥±¥¬¤Ë¤è¤ëÎ¥Ã¦¤â¤¢¤ê¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç19»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
ÆÁÅçºßÀÒ6¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ËÎ×¤à¿ù¿¹¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×