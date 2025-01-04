È¢º¬±ØÅÁ£Ö¥¢¥ó¥«¡¼¾®²Ï¸¶¤Î¥Ý¡¼¥ºÌ¾¤òÅÄÃæ¼ç¾¤¬Ì¿Ì¾¡Ö¤ª¤Æ¤ï¤é¥Ý¡¼¥º¡×
¡¡Âè£±£°£±²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ê£²¡Á£³Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶èÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¡Á¿ÀÆàÀî¡¦È¢º¬Ä®°²¥Î¸Ð±ýÉü¡á£±£°¶è´Ö£²£±£·¡¦£±¥¥í¡Ë¤ÇÁí¹ç¿·µÏ¿¤Î£±£°»þ´Ö£´£±Ê¬£±£¹ÉÃ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³£¸ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ÀÄ³ØÂç¤Ï´¿´î¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿£´Æü¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª£±£°¶è¤ÇÍ¥¾¡¤Î¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿¾®²Ï¸¶ÍÛÎ°¡Ê£±Ç¯¡Ë¤¬Î¾¿Í¤µ¤·»Ø¤òËË¤ËÅö¤Æ¤ë¥Ý¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÄÃæÍªÅÐ¼ç¾¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÂç¼êÄ®¤Ç¾Ð¤ª¤¦¡×¤òÎ¬¤·¤¿¡Ö¤ª¤Æ¤ï¤é¥Ý¡¼¥º¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ³ØÂç¤Î¥¢¥ó¥«¡¼¾®²Ï¸¶¤¬¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤è¤êÂ®¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍ¥¾¡¤Î¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ÆüËÜÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ý¡¼¥º¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Î¾¿Í¤µ¤·»Ø¤òËË¤ËÅö¤Æ¤ë¥Ý¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡ÖÆü¸þºä£´£¶¤ÎÃ°À¸ÌÀÎ¤¤Î¡Ø¤Ë¤Ñ¡¼¥Ý¡¼¥º¡Ù¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾®²Ï¸¶¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÈÝÄê¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢²¿¥Ý¡¼¥º¤À¡©¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤é¤·¤¯¡Ö¤ª¤Æ¤ï¤é¥Ý¡¼¥º¡×¤È·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï±§ÅÄÀî½ÖÌð¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬È¢º¬±ØÅÁ»Ë¾å¡¢¤ª¤½¤é¤¯½é¤È¤Ê¤ëÅê¤²¥¥Ã¥¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£¼¡²óÂç²ñ°Ê¹ß¡¢ÀÄ³ØÂç¤¬¾¡¤Ã¤¿»þ¡Ö¤ª¤Æ¤ï¤é¥Ý¡¼¥º¡×¤¬ÄêÃå¤¹¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥Ý¡¼¥º¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤«¡£¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤È¤È¤â¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£