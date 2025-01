アメリカの大手鉄鋼メーカー・USスチールを日本製鉄が買収する計画について、以前から懸念を示していたジョー・バイデン大統領が正式に案件を阻止するために行動を起こすことを表明しました。一方で、USスチールのデビッド・B・ブリットCEO兼社長は「バイデン大統領の行動は恥ずべき腐敗したもの」と非難する声明を発表しています。Statement from President Joe Biden | The White House

日本製鉄によるUSスチールの買収は2023年12月に発表されたもので、買収額は現金141億ドル(約2兆2200億円)、2024年4月には株主総会でも承認されました。しかし、政権を担うバイデン大統領は「USスチールはアメリカを象徴する鉄鋼会社であり、アメリカ企業であることが重要」と買収計画に反対の意向を示していました。2024年11月に投開票が行われたアメリカ大統領選挙で、バイデン大統領の対立候補であるドナルド・トランプ氏も「日本製鉄へのUSスチール売却を阻止する」という公約を掲げたことから、買収計画の進行は難航することが確実視されていました。現地時間2025年1月3日、バイデン大統領は正式に「買収計画を阻止するために動く」ことを表明しました。声明の中でバイデン大統領は鉄鋼産業を「国家安全保障上の重要な優先事項であり、強靱なサプライチェーンに不可欠」と表現した上で、「アメリカ企業の外国人による所有を阻止するのは、大統領としての厳粛な責任」と述べています。一方、USスチールのブリットCEO兼会長は以下のような声明を発表しました。「バイデン大統領の声明は恥ずべき、腐敗したものです。彼は、組合員と無関係な労働組合の組合長に政治的な見返りを与える一方で、我が社の将来や労働者、国家安全保障に悪影響を与えました。彼は経済的にも国家安全保障上も重要な同盟国である日本を侮辱し、アメリカの競争力を危険にさらしました。北京の中国共産党指導部は街頭で踊っていることでしょう。さらに、事実を知るために我々と会うことを拒否しつつ、そのすべてを行いました。我が社の従業員と地域社会は、もっと恩恵を受けられるべきです。我々は、アメリカにとって最良の取引を実現する方法を探し、その実現のために尽力する大統領を必要としていました。間違いなく、この買収計画こそUSスチールと従業員、地域社会、そして我が国の素晴らしい未来を保証するものです。我々はバイデン大統領の政治的腐敗と戦うつもりです」なお、日本製鉄とUSスチールは共同で「法的権利を守るためにあらゆる適切な行動を取るしかない」という声明を発表しています。