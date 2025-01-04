¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó36ºÐ¤¬¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤È·ÀÌó¹¹¿·¡¢2025Ç¯¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤Ç12Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë
¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬4Æü¡¢FW¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó(36)¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¢Ê¡²¬¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¾ÅÆî¤ÈÊ¡²¬¤Ë¤Ï2ÅÙ²ÃÆþ¡£2013Ç¯¤ÎÍèÆü¤«¤é¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï12Ç¯ÌÜ¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤È¤Ê¤ë¡£2020Ç¯¤Î¤ßÊì¹ñ¤Î¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´¤ËºßÀÒ¤·¤¿¡£
µ¤¤Å¤±¤ÐÍè·î¤Ç37ºÐ¡¢ÆüËÜÎò¤âÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ï·Îý¤Ê¥¨¥¢¥Ð¥È¥é¡¼¤Ï¡¢J1¥ê¡¼¥°¤ÇÄÌ»»201»î¹ç33ÆÀÅÀ¡¢J2¥ê¡¼¥°¤ÇÄÌ»»92»î¹ç46ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¿À¸Í¤Ç¤ÏÅ·¹ÄÇÕ¡¢Ê¡²¬¤Ç¤ÏYBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ÎÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¢Ê¡²¬¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¾ÅÆî¤ÈÊ¡²¬¤Ë¤Ï2ÅÙ²ÃÆþ¡£2013Ç¯¤ÎÍèÆü¤«¤é¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï12Ç¯ÌÜ¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤È¤Ê¤ë¡£2020Ç¯¤Î¤ßÊì¹ñ¤Î¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´¤ËºßÀÒ¤·¤¿¡£
µ¤¤Å¤±¤ÐÍè·î¤Ç37ºÐ¡¢ÆüËÜÎò¤âÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ï·Îý¤Ê¥¨¥¢¥Ð¥È¥é¡¼¤Ï¡¢J1¥ê¡¼¥°¤ÇÄÌ»»201»î¹ç33ÆÀÅÀ¡¢J2¥ê¡¼¥°¤ÇÄÌ»»92»î¹ç46ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¿À¸Í¤Ç¤ÏÅ·¹ÄÇÕ¡¢Ê¡²¬¤Ç¤ÏYBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ÎÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£