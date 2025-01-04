¡Ö¤Ê¤ó¤È¡¢È¬ÅÄÀèÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×ÅìÂçÎ¦¾åÉô½Ð¿È¤ÎÀ¯¼£²È¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Îµë¿å¶µ¼ø¤ËÈ¿±þ
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡ÊÌò¿¦Ää»ßÃæ¡Ë¤¬£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤À¿ÍÊª¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÉüÏ©£¹¶è¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥ó»²²Ã¤Î´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¤Ç£²£¹ºÐ¤ÎÅìÂçÂç³Ø±¡¡¦¸ÅÀîÂç¹¸¡ÊÇî»Î£´Ç¯¡Ë¤¬ÎÏÁö¤·¤¿¡£²£ÉÍ±ØÁ°¤Îµë¿å¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÆ±Âç³Ø±¡¤ÎÈ¬ÅÄ½¨Íº¶µ¼ø¤¬ÅÐ¾ì¡£µë¿å¥Ü¥È¥ë¤ò¼êÅÏ¤·¡¢¿ô½½¥á¡¼¥È¥ëÊÂÁö¤·¤ÆºÇ¸å¤ÏÎ¾¼ê¤ò£³²óÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÅìÂçÎ¦¾åÉô¤Ç½½¼ï¶¥µ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¶ÌÌÚ»á¤Ï¡¢Æý»À¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤È¡¢È¬ÅÄÀèÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¶Ã¤¡£¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡£ÅìÂçÎ¦¾åÉô»þÂå¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¢º¬±ØÅÁ¡¢´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¤Î£¹¶è¤ÇÅìÂçÂç³Ø±¡¤Î¸ÅÀîÂç¹¸·¯¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÅÀî·¯¤âÈ¬ÅÄÀèÀ¸¤â¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£