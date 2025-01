東京ディズニーシーでは、2025年1月15日(水)から3月31日(月)までの間、スペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン」を開催!

期間中、ロストリバーデルタにあるレストラン「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」および周辺は、ダッフィー&フレンズをモチーフとしたデコレーションに彩られ、ダッフィーをイメージしたミールセットなどのスペシャルメニューが登場。

今回は「スペシャルサンドセット」を紹介していきます☆

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”スペシャルサンドセット

発売日:2025年1月15日(水)

価格:1,980円/単品 950円

販売店舗:東京ディズニーシー/ロストリバーデルタ「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」

トルティーヤサンド(チリビーンズ、キャベツ、ワカモレ、雑穀サラダ、コーンチップス)コーンチャウダーサラダソフトドリンクのチョイス

スペシャルサンドセットは、ダッフィーの顔がデザインされた特別な包材で提供するプラントベースフードのサンドウィッチ。

チリビーンズやワカモレ、コーンチップスとの組み合わせを楽しめるメニューです。

ソフトドリンクはコースター付きで、コースターは全4種のうち1種をランダムでもらえます。

セットのソフトドリンクはプラス340円でクッキー・アンのアップル・パンプキンミルクに変えることができます。(生ビールはプラス440円)

スペシャルサンドセットはダッフィー&フレンズデザインのランチョンマットつき。

かわいい包材と一緒に記念撮影するのもおすすめです。

お野菜をたっぷり摂れるプラントベースメニュー!

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”スペシャルサンドセットは、2025年1月15日(水)発売です。

