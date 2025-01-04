¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û½é½Ð¾ì¤ÎÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤¬£´¶¯Æþ¤ê¡¡¹Ã»Ò±à¾ïÏ¢àÌîµåÉôÄ¶¤¨á¤Ç¥¤¥ì¥Ö¥ó´¿´î
¡¡Âè£±£°£³²ó¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢½à¡¹·è¾¡¤Ï£´Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦£Õ£ö£á£î£ã£å¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬ÌÀ½¨ÆüÎ©¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤Ë£²¡½£±¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡£½é½Ð¾ì¤Ç¹ñÎ©ÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë£´¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤ÏÁ°È¾£³£´Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤â¡¢Æ±£´£°Ê¬¤Ë£Í£Æ¾®ÎÓÚèÌé¡Ê£³Ç¯¡Ë¤«¤é¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤Ë£Í£Æ²ËÜÎ¦¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾£²£µÊ¬¤Ë£Í£Æ¹âÈª²¢¿ò¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤ò·è¤á¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£ÍÇÏ¿®Æó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜ¤«¤é´À¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÌîµåÉô¤¬¹Ã»Ò±à¾ïÏ¢¹»¡£ºò²Æ¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤¬¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ëÁ´¹ñ£´¶¯¤Î²÷µó¤À¡£·è¾¡¥´¡¼¥ë¤Î¹âÈª¤Ï¡ÖÌîµåÉô¤ÏÁ´¹ñ¾ïÏ¢¤Ç»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Ä¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë£Ä£Æº´Æ£ÊË¡Ê£³Ç¯¡Ë¤â¡ÖÌîµåÉô¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤â¤¦°ì¤ÄÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Éâ¤«¤ì¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è¾¡¿Ê½Ð¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡£±£±Æü¤Î½à·è¾¡¤Ç¤ÏÎ®·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£²÷¿Ê·â¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡£