歴史ある街で祝う新年 中国福建省
1日、三坊七巷で無形文化遺産の伝統舞踊「泉州拍胸舞」や「火鼎公火鼎婆」を見物する人々。（福州＝新華社記者/魏培全）
【新華社福州1月4日】中国福建省福州市の歴史文化街区「三坊七巷（さんぼうしちこう）」は1日、獅子舞や伝統衣装のショーを楽しむ市民や観光客でにぎわった。
1日、三坊七巷にある南後街牌坊（はいぼう）の前で披露された獅子舞。（福州＝新華社記者/魏培全）
1日、三坊七巷の風雨廊で無形文化遺産の伝統衣装を披露するモデル。（福州＝新華社記者/魏培全）
1日、伝統的な髪飾りを着け、三坊七巷を歩くモデル。（福州＝新華社記者/魏培全）
1日、三坊七巷で獅子舞を見物する人々。（福州＝新華社記者/魏培全）
1日、三坊七巷を散策する人々。（福州＝新華社記者/魏培全）
1日、三坊七巷の風雨廊で無形文化遺産の伝統衣装を披露するモデル。（福州＝新華社記者/魏培全）
1日、三坊七巷の風雨廊で無形文化遺産の伝統衣装を披露するモデル。（福州＝新華社記者/魏培全）
1日、三坊七巷で獅子舞を見物する人々。（福州＝新華社記者/魏培全）
1日、三坊七巷で獅子舞を見物する人々。（福州＝新華社記者/魏培全）