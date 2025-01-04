µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎºÒÆñ¤ËÃ²¤Àá¡ÖÎ©¤Ã¤Æ¤âµíÊâ¡¢¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤¡¡×
½÷Í¥¤ÎµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ê36¡Ë¤¬3Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢¼ó¤ò¿²°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£±¦ÏÓÀÚÃÇ¤Îº´Ìî»üµª»á¡¢µßµÞ¼Ö¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ìºÆ¤ÓÆþ±¡¡Ä¸¶°ø¤Ï²¿¤È¡Ä
ËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤¹¤ë¤â¡¢¡Ö2025Ç¯¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Í¤§¡£¶ì¤·¤¤»þ¤³¤½¡¢¤¢¡¼¤·¤ó¤É¤¤¤Í¤§¡¼¤È¡¢¾Ð¤¤Èô¤Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿´¤Î´ï¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿ÌðÀè¤Ë¤è¡¢¿·Ç¯Áá¡¹¼ó¤ò¿²°ã¤¨¤Þ¤·¤Æ¡£»×¤¤¤Ã¤¤êÃ²¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡¡¾Ð¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎºÒÆñ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡È½Å¾É¡É¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¿²ÊÖ¤ê¤â»à³èÌäÂê¡¢¡¢Î©¤Ã¤Æ¤âµíÊâ¡¢¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤¡¡×¤ÈÃ²¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸»þÂå¤òÀ¸¤¤ë³§ÍÍ¡¢´îÅÜ°¥³Ú¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Âé¸ï¡Ê¤À¤¤¤´¡ËÌ£¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤»þ¤â¤Ä¤é¤¤»þ¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¤¸¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤«¡£¤Ç¤¤ì¤ÐÄË¤¤¤Î¤Ï·ù¤À¤±¤É¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Öº£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï»ñÎÁ