2,790円はガチ安い。Ankerの名作充電器｢Nano II 65W｣だけは確保しとこう #Amazon初売り
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年1月3日（金）9時から1月7日（火）23時59分まで「AmazonスマイルSALE 初売り」を開催中。
現在、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できるUSB充電器「Nano II 65W」やAC差込口 (×3)、USB-Cポート(×1)、USB-Aポート (×2)を搭載した多機能電源タップ「PowerExtend (6-in-1)」など、Anker（アンカー）の充電器がお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2025年1月4日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる｢Kindle Unlimited｣も初めてのユーザーは30日間無料で体験できますよ
一般的な同出力の充電器より約60%も小型化した「Anker Nano II 65W」が驚愕の2790円！
Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
2,790円
（38%オフ）
Amazonで購入するPR
Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ホワイト)
3,290円
（27%オフ）
Amazonで購入するPR
Anker Nano II 45W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PPS規格対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
2,990円
（25%オフ）
Amazonで購入するPR
「Nano Charger （20W）」が21%オフや「511 Charger（Nano Pro）」が18%オフなど、その他Nanoシリーズもお買い得！
Anker Nano Charger (20W) USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合/PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載】iPhone Android その他各種機器対応 (ホワイト)
1,340円
（21%オフ）
Amazonで購入するPR
Anker 511 Charger (Nano Pro) PD 20W USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合/PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載】iPhone 16 / 15 / 14 / 13 Android その他各種機器対応 (ダークグレー)
1,390円
（18%オフ）
Amazonで購入するPR
Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) (充電器 USB-C)【USB PD 対応/PSE技術基準適合/PPS規格対応】MacBook Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
1,990円
（29%オフ）
Amazonで購入するPR
3台まとめて充電できる「Prime Wall Charger」や「737 Charger」など、高出力モデルもセール商品多数！
Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN) (ブラック)
6,490円
（24%オフ）
Amazonで購入するPR
Anker Prime Wall Charger (100W, 3 ports, GaN) (ブラック)
7,990円
（20%オフ）
Amazonで購入するPR
Anker 737 Charger (GaNPrime 120W) (USB PD 充電器) (ブラック)
9,990円
（23%オフ）
Amazonで購入するPR
AC差込口×3、USB-Aポート×2、USB-Cポート×1の多機能電源タップ「PowerExtend（6-in-1）」が15%オフ！
Anker PowerExtend (6-in-1)(USBタップ 電源タップ AC差込口 USB-Cポート USB-Aポート) 【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応】 iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン
1,690円
（15%オフ）
Amazonで購入するPR
Anker PowerPort Atom III Slim (Four Ports) - 65W 4ポート USB-C 充電器 PowerIQ3.0搭載, PD対応 GaN(窒素ガリウム)採用 iPhone/iPad/iPod/MacBook Air/その他USB-C機器対応 (ブラック)
3,890円
（28%オフ）
Amazonで購入するPR
Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W) 【独自技術Anker GaNPrime採用/コンセント差込口 2口 / USB-C 2ポート / USB-A 2ポート / PSE技術基準適合】iPhone Galaxy Android スマートフォン MacBook ノートPC 各種 その他機器対応（ブラック）
10,990円
（27%オフ）
Amazonで購入するPR
置くだけ充電でスマート生活に、3-in-1の「MagGo Wireless Charging Station」などワイヤレス充電器がお買い得！
Anker MagGo Wireless Charging Station (Foldable 3-in-1) Qi2対応 マグネット式 3-in-1 ワイヤレス充電ステーション/ワイヤレス出力/Apple Watchホルダー付 iPhone MagSafe対応 iPhone 16 / 16 Pro / 16 Pro Max / 15 / 14 / 13 ブラック
11,990円
（20%オフ）
Amazonで購入するPR
Anker PowerWave 10 Pad ワイヤレス充電器 Qi認証 iPhone 15シリーズ / 14シリーズ Galaxy AirPods 各種対応 最大10W出力 (ブラック)
1,190円
（20%オフ）
Amazonで購入するPR
折りたたみ式ACプラグ、USB-Cケーブルと一体型で1台3役「Power Bank」がモバイルバッテリーとして持ち運びもできて超万能！
Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) (5000mAh 22.5W出力モバイルバッテリー搭載 30W出力USB充電器) / LEDディスプレイ搭載/USB-Cケーブル一体型/コンセント一体型/折りたたみ式プラグ 1台3役 / iPhone 16 / 15 Android iPad その他各種機器対応 (ブラック)
4,490円
（25%オフ）
Amazonで購入するPR
＞＞Ankerのセール対象商品一覧を見る
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞Amazonセール一覧へ
＞＞ウォッチリストの使い方について
Source:「AmazonスマイルSALE 初売り」