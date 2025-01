WANDSが2025年3月、ミニアルバム『TIME STEW』をリリースすることが発表となった。タイトルの『TIME STEW(タイムステュー)』は、“時間をかけてじっくり煮込み、新旧を溶け合わせた新たな味わい”を表現したもの。1991年のデビューから時を経て熟成されたWANDSのサウンドを象徴しているとのことだ。また、WANDSが2025年4月からキャリア最大規模の全国ツアーを開催することは既報のとおり。このたび、そのツアータイトルが、ミニアルバムを冠した<WANDS Live Tour 2025 〜TIME STEW〜>であること発表となった。ツアーロゴほか詳細は本日オープンしたライブ特設サイトにて。

■ライブBlu-ray『WANDS Live Tour 2024 〜BOLD〜』



2025年1月22日(水)発売GZXD-8004 6,930円(税込)/6,300円(税抜)※初回生産分のみ、LIVE Blu-ray購入者限定<WANDS Live Tour2025>チケット先行申込みURL入り▼収録内容 ※LIVE01. We Will Never Give Up02. GET CHANCE GET GROW03. David Bowieのように04. 賞味期限切れ I love you05. FLOWER06. Secret Night 〜It’s My Treat〜 [WANDS第5期ver.]07. 空へ向かう木のように08. SHOUT OUT !!09. honey10. 真っ赤なLip11. RAISE INSIGHT12. Burning Free13. もっと強く抱きしめたなら [WANDS第5期ver.]14. 時の扉[WANDS第5期ver.]15. 愛を語るより口づけをかわそう[WANDS第5期ver.]16. 愛を叫びたい17. 大胆18. WONDER STORYencoreen1. MILLION MILES AWAY [WANDS第5期ver.]en2. カナリア鳴いた頃にen3. 世界が終るまでは… [WANDS第5期ver.]▼特典映像Documentary※40分超収録予定