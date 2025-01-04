■22ndシングル「Shooting star」





▲名探偵コナン盤 ▲名探偵コナン盤



▲通常盤 ▲通常盤

2025年1月22日(水) CDリリース※読売テレビ・日本テレビ系全国ネット土曜よる6時放送『名探偵コナン』エンディングテーマ (2025年1月4日〜)※初回生産分のみ：シングル購入者限定「WANDS Live Tour2025」チケット先行申込みURL入り【名探偵コナン盤／完全限定生産(CD＋アクリルスタンド)】GZCD-7017 1,980円(税込)／1,800円(税抜)1. Shooting star2. Shooting star (TV-SIZE ver.)※“工藤新一&毛利蘭”オリジナル描き下ろしアニメ絵柄ジャケット▼封入特典アクリルスタンド(工藤新一&毛利蘭)付※アクスタ絵柄：https://wands-official.jp/news/20241117-1.html©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996【通常盤(CD+Blu-ray)】GZCD-7018 1,430円(税込)／1,300円(税抜)※Blu-ray内容については後日発表1. Shooting star2. Shooting star (Instrumental)▼特典Blu-ray「Shooting star」Single Limited Special Movie■「Shooting star」先行配信2025年1月4日(土)配信開始配信リンク：https://wands.lnk.to/shootingstar▼「Shooting star」作詞：上原大史作曲 / 編曲：柴崎浩