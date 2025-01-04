WANDS、ミニアルバム『TIME STEW』を3月リリース決定
WANDSが2025年3月、ミニアルバム『TIME STEW』をリリースすることが発表となった。
◆WANDS 画像
タイトルの『TIME STEW(タイムステュー)』は、“時間をかけてじっくり煮込み、新旧を溶け合わせた新たな味わい”を表現したもの。1991年のデビューから時を経て熟成されたWANDSのサウンドを象徴しているとのことだ。
また、WANDSが2025年4月からキャリア最大規模の全国ツアーを開催することは既報のとおり。このたび、そのツアータイトルが、ミニアルバムを冠した＜WANDS Live Tour 2025 〜TIME STEW〜＞であること発表となった。ツアーロゴほか詳細は本日オープンしたライブ特設サイトにて。
【NEWS】- WANDS (@WANDS_INFO) January 4, 2025
ツアータイトル決定！
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WANDS Live Tour 2025 〜TIME STEW〜
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▶ツアー特設サイトhttps://t.co/0wiuHxP3rQ
そして…
2025年3月リリース決定！
Mini Album「TIME STEW(タイム・ステュー)」…
WANDSは本日1月4日、2025年第一弾新曲「Shooting star」の先行配信を開始した。同曲はTVアニメ『名探偵コナン』新エンディングテーマとして書き下ろされたロックナンバーだ。また、「Shooting star」を星空の写真や動画と一緒にSNSへ投稿するリスナー参加企画の実施も決定。投稿は公式Instagramのストーリーズで紹介されるとのこと。
■ミニアルバム『TIME STEW』
詳細は後日改めて
■＜WANDS Live Tour 2025 〜TIME STEW〜＞
open18:00 / start19:00
（問）GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
4月22日(火) 北海道・カナモトホール(札幌市民ホール)
open18:00 / start19:00
（問）WESS info@wess.co.jp
4月25日(金) 新潟・新潟県民会館 大ホール
open18:00 / start19:00
（問）FOB新潟 025-229-5000
4月30日(水) 香川・レクザムホール(香川県県民ホール) 大ホール
open18:00 / start19:00
（問）DUKE高松 087-822-2520
5月02日(金) 福岡・福岡サンパレス
open18:00 / start19:00
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
5月16日(金) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
open18:00 / start19:00
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
5月19日(月) 大阪・グランキューブ大阪(大阪国際会議場)メインホール
open18:00 / start19:00
（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400
5月21日(水) 広島・広島上野学園ホール
open18:00 / start19:00
（問）キャンディープロモーション 082-249-8334
5月30日(金) 東京・東京ガーデンシアター
open18:00 / start19:00
（問）H.I.P. 03-3475-9999
▼チケット
全席指定 8,500円(税込)
※3歳以下入場不可／4歳以上はチケットが必要
一般発売：2025年2月15日(土)10:00〜
■22ndシングル「Shooting star」
※読売テレビ・日本テレビ系全国ネット土曜よる6時放送『名探偵コナン』エンディングテーマ (2025年1月4日〜)
※初回生産分のみ：シングル購入者限定「WANDS Live Tour2025」チケット先行申込みURL入り
▲名探偵コナン盤
▲通常盤
【名探偵コナン盤／完全限定生産(CD＋アクリルスタンド)】
GZCD-7017 1,980円(税込)／1,800円(税抜)
1. Shooting star
2. Shooting star (TV-SIZE ver.)
※“工藤新一&毛利蘭”オリジナル描き下ろしアニメ絵柄ジャケット
▼封入特典
アクリルスタンド(工藤新一&毛利蘭)付
※アクスタ絵柄：https://wands-official.jp/news/20241117-1.html
©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
【通常盤(CD+Blu-ray)】
GZCD-7018 1,430円(税込)／1,300円(税抜)
※Blu-ray内容については後日発表
1. Shooting star
2. Shooting star (Instrumental)
▼特典Blu-ray
「Shooting star」Single Limited Special Movie
■「Shooting star」先行配信
2025年1月4日(土)配信開始
配信リンク：https://wands.lnk.to/shootingstar
▼「Shooting star」
作詞：上原大史
作曲 / 編曲：柴崎浩
■ライブBlu-ray『WANDS Live Tour 2024 〜BOLD〜』
2025年1月22日(水)発売
GZXD-8004 6,930円(税込)／6,300円(税抜)
※初回生産分のみ、LIVE Blu-ray購入者限定＜WANDS Live Tour2025＞チケット先行申込みURL入り
▼収録内容 ※LIVE
01. We Will Never Give Up
02. GET CHANCE GET GROW
03. David Bowieのように
04. 賞味期限切れ I love you
05. FLOWER
06. Secret Night 〜It’s My Treat〜 [WANDS第5期ver.]
07. 空へ向かう木のように
08. SHOUT OUT !!
09. honey
10. 真っ赤なLip
11. RAISE INSIGHT
12. Burning Free
13. もっと強く抱きしめたなら [WANDS第5期ver.]
14. 時の扉[WANDS第5期ver.]
15. 愛を語るより口づけをかわそう[WANDS第5期ver.]
16. 愛を叫びたい
17. 大胆
18. WONDER STORY
encore
en1. MILLION MILES AWAY [WANDS第5期ver.]
en2. カナリア鳴いた頃に
en3. 世界が終るまでは… [WANDS第5期ver.]
▼特典映像
Documentary
※40分超収録予定
関連リンク
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