スイーツのプロも注目！ 東京にオープンした、パリでも愛されるパティスリーとは？

食通たちが、2025年にブレイクしそうな飲食店や料理をご紹介。スイーツコンシェルジュ・はなともさんの予想は?

〈食通が占う、2025流行る店〉

パリオリンピックの開催もあった2024年。さまざまな国の食事情や食品ロスについて、目を向ける機会にもなったのではないでしょうか。新たな食体験に感謝しながらできることを続けていく、2025年もそんな優しい社会になりますように!

そんな願いも込め、グルメ情報を熟知した有識者にアンケートを実施。2025年注目の「ブレイクしそうな店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、スイーツコンシェルジュのはなともさんにお答えいただきました。

教えてくれる人

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」(KADOKAWA)、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

2025年のブレイク予想

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな飲食店〉はどこですか?

A. 「MORI YOSHIDA 東京店」です

フランス・パリでも多くの人々から愛されているパティスリー

フランスで活躍するスターパティシエ・吉田守秀氏の日本初の路面店です。国内外で数々の受賞歴を持つ吉田氏のお店とあって、オープン前から話題になっていました。パリ仕込みのケーキを日本で味わえるなんて、これほどうれしいことはありません。世界的パティシエの新たな挑戦、という意味合いから選定させていただきました。

オープン前から話題だった「MORI YOSHIDA 東京店」

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな3,000円以内のグルメ〉は何ですか?

A. 「MARIES GREEK YOGURT」の「マリーズミックス」1,800円です

「マリーズミックス」1,800円 出典:mylife_gohanさん

<店舗情報>◆MORI YOSHIDA 東京店住所 : 東京都中野区新井2-30-7TEL : 不明の為情報お待ちしております

韓国で大人気のグリークヨーグルト。その専門カフェが新大久保にオープンしました。スタンダードなヨーグルト「マリーズミックス」は、初めて行く人におすすめ。ヨーグルトはもったりもっちりで酸味は少なめ、ミルキー感があって想像以上のおいしさです。冷凍のフルーツは不使用で、フレッシュなフルーツをふんだんに使用しています。ティーン世代に受けそうなかわいらしい見た目で、SNSを中心にバズリそうな気配です。

<店舗情報>◆MARIES GREEK YOGURT住所 : 東京都新宿区百人町1-9-24TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:はなとも、食べログマガジン編集部 撮影:大谷次郎

