ＪＲＡは１月４日、２０２４年度の厩舎関係者表彰受賞者を発表した。最多勝利新人騎手賞には高杉吏麒騎手＝栗東・藤岡健一厩舎＝が輝いた。全受賞者は以下の通り（＜＞内数字は順位）。

騎手部門

【優秀騎手賞】

〈１〉戸崎圭太〈２〉クリストフ・ルメール〈３〉川田将雅〈４〉松山弘平〈５〉坂井瑠星（勝率、勝利度数、獲得賞金、騎乗回数の４部門における総合得点）

【優秀障害騎手賞】

〈１〉小牧加矢太〈２〉上野翔（勝率、勝利度数、獲得賞金、騎乗回数の４部門における総合得点）

【最多勝利新人騎手賞】

高杉吏麒（新人騎手で３０勝以上かつ最多勝）

【新人騎手特別賞】

吉村誠之助（「最多勝利新人騎手賞」受賞者以外の新人騎手で３０勝以上の者）

【フェアプレー賞】

▽美浦・田辺裕信、戸崎圭太▽栗東・川田将雅、永島まなみ、菱田裕二、藤岡佑介（３０勝以上かつ制裁点数１０点以下）

※障害騎手特別賞、特別模範騎手賞、ベストフェアプレー賞は該当者なし

厩舎部門

【優秀厩舎賞】

▽美浦〈１〉田中博康〈２〉堀宣行〈３〉木村哲也〈４〉宮田敬介〈５〉菊沢隆徳

▽栗東〈１〉矢作芳人〈２〉上村洋行〈３〉友道康夫〈４〉杉山晴紀〈５〉須貝尚介（勝率、１馬房あたりの勝利度数、同獲得賞金、同出走回数の４部門における総合得点）

【新人騎手育成賞】

藤岡健一、清水久詞（ともに栗東、３０勝以上の新人騎手が所属する厩舎）