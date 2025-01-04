ÉÙ»ÎÄÌ¥«¥ï¥µ¥¥ì¥Ã¥É¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤¬¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¡ÖÌÀ¤ë¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¤¯¡×¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ò»ØÆ³¡ª Æ±¤¸¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤È¤·¤Æ
¡¡12·î14Æü¡¢Àîºê»ÔÎ©µÌ¹âÅù³Ø¹»¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¥êー¥Ê¤Ç¡ÖJA¶¦ºÑÏ¢¿ÀÆàÀî¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä Âè31²ó¿ÀÆàÀî¸©¾®³ØÀ¸¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¹¥¯ー¥ë¡×¤¬³«ºÅ¡£V.LEAGUE MEN EAST¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò ÅìÃÏ¶è¡Ë¤ÎÉÙ»ÎÄÌ¥«¥ï¥µ¥¥ì¥Ã¥É¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤ÎÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¶µ¼¼¤Î¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¿ÀÆàÀî¸©¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¶¨²ñ¤È¿ÀÆàÀî¸©¾®³ØÀ¸¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ¼çºÅ¤Î¤â¤È¡¢ËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥¹¥¯ー¥ë¡£¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¿ÀÆàÀî¸©¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¤ª¤è¤Ó¿ÀÆàÀî¸©¥¹¥Ýー¥Ä¾¯Ç¯ÃÄËÜÉô¤Î¶¦ºÅ¡¢Á´¹ñ¶¦ºÑÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¿ÀÆàÀî¸©ËÜÉô¤Î¶¨»¿¤Ë¤è¤ê¡¢º£Ç¯¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¸©Æâ³ÆÃÏ¤«¤éÌó170Ì¾¤Î¾®³ØÀ¸¤¬»²²Ã¡£ÉÙ»ÎÄÌ¤ÎÁª¼ê¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¶µ¼¼¤Î»ØÆ³Ìò¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢Âè77²óÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê½Õ¹â¥Ð¥ìー¡Ë½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëÀîºê»ÔÎ©µÌ¹â¹»ÃË»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÉô¤â¤ª¼êÅÁ¤¤¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÉÙ»ÎÄÌ¤Î»³ËÜÆ»É§´ÆÆÄ¤¬¥Áー¥à¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¡ÖÌÀ¤ë¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¤¯¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¶µ¼¼¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¤äÂÎ´´¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿´ðÁÃÅª¤ÊÎý½¬¤«¤é¡¢ÀïÎ¬À¤Î¤¢¤ë¥Üー¥ë¥²ー¥à¤ä¥Ñ¥¹¡¢¥ì¥·ー¥Ö¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯Îý½¬¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢»þ¤ËÉÙ»ÎÄÌ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¼êËÜ¤ò¼Â±é¡£¤¿¤À¼êËÜ¤ò¸«¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤é¤É¤³¤¬ÎÉ¤¤ÅÀ¤«¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤éÎý½¬¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¶µ¼¼¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ÏÉÙ»ÎÄÌÁª¼ê¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¥¿¥¤¥à¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¥×¥íÁª¼ê¤ÈÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¹ç¤¦µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÉÙ»ÎÄÌ¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à°ÆÆâ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¡¢ÃÏ°è¤Î¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î°ìÂÎ´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÙ»ÎÄÌ¤ÎÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥¹¥¯ー¥ë¤Î¹Ö»Õ¤Ï°ìºòÇ¯¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¡£»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¡¢¡ÖV¥êー¥°Áª¼ê¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ïµ®½Å¤Ç¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡¢¡Öº£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÏ¢·È¶¯²½¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö²¿¤è¤ê»Ò¶¡Ã£¤ÎÁ°¸þ¤¤Ç¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»ÑÀª¤Ï¡¢Åö¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈV¥êー¥°¤ËÎ×¤àÁª¼ê¤¿¤Á¤Î»É·ã¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÌÀ¤ë¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¤¯¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÉÙ»ÎÄÌ¡£¥·ー¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤âÁ´ÎÏ¤Ç¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£ÉÙ»ÎÄÌ¥«¥ï¥µ¥¥ì¥Ã¥É¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä ¥Ûー¥à¥²ー¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¢§2025Ç¯1·î4Æü¡¦5Æü
ºë¶Ì¥¢¥¶¥ì¥¢Àï@Â¿Ëà¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ー
¢§2025Ç¯2·î1Æü¡¦2Æü
¤Ä¤¯¤Ð¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSunGAIAÀï@¥«¥ë¥Ã¥Ä¤«¤ï¤µ¤
¢§2025Ç¯2·î8Æü¡¦9Æü
¥ìー¥ô¥£¥¹ÆÊÌÚÀï@¾®ÅÄ¸¶¥¢¥êー¥Ê
¢§2025Ç¯3·î1Æü¡¦2Æü
Ä¹Ìî¥¬¥í¥ó¥ºÀï@µÜÁ°¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ー
¢§2025Ç¯3·î15Æü¡¦16Æü
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï@¥È¥Ã¥±¥¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¿ÄÍÁí¹çÂÎ°é´Û
¢§2025Ç¯3·î22Æü¡¦23Æü
ÀéÍÕZELVAÀï@Àîºê¤È¤É¤í¤¥¢¥êー¥Ê¡Ê¥µ¥Ö¡Ë
¢¨»î¹ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â13»þ³«»Ï¡£»î¹ç³«»Ï¤ÎÌó1¥õ·îÁ°¤«¤é¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä³«»Ï