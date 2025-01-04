¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤Ï¤Ê¤¼¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë¡©¡¡¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¡×¿Íµ¤¤«¤é»ëÄ°¼ÔÁØ³ÈÂç¤Ê¤ë¤«
¡¡¤ªÌÜÅö¤Æ¤ÎÇÐÍ¥¤Î½Ð±é¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö»þÂå·à¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤½¤Î»ëÄ°¼ÔÁØ¤Ï°ìµ¤¤Ë¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÎò»ËÅªÇØ·Ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤À¤«¤é¤À¡£
»²¹Í¡§¡Ø¿·¡¦Ë½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¾¾Ê¿·ò¡õÀ¾ÈªÂç¸ã¤¬¿Æ»Ò¥Èー¥¯¡¡2¿Í¤Îº£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Ö´î¡×¡Ö½é¡×
¡¡¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë»þÂå·à¥·¥êー¥º¤¬¤¢¤ë¡£1978Ç¯¤«¤é2002Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤Ç¥ì¥®¥å¥éーÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤À¡£
¡ÚÍ½¹ð¡Û¿·¡¦Ë½¤ì¤óË·¾·³¡¡Æ±¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¹¾¸ÍËëÉÜ¤ÎÂè8Âå¾·³¡¦ÆÁÀîµÈ½¡¡Ê¾¾Ê¿·ò¡Ë¤¬Ä®²Ð¾Ã¡È¤áÁÈ¡É¤Ëµï¸õ¤¹¤ëÉÏË³´úËÜ¤Î»°ÃËË·¡¦ÆÁÅÄ¿·Ç·½õ¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¡¢¹¾¸ÍÄ®Ì±¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÀ¤¤Ë¤Ï¤Ó¤³¤ë°¤ò»Â¤ë´«Á±Ä¨°¤â¤Î¡£1·î4Æü¤Ë¤Ï17Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¡Ø¿·¡¦Ë½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë¤¹¤Ç¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤¬Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡£
¡¡¿ô¤¢¤ë»þÂå·à¥·¥êー¥º¤Î»ëÄ°¼ÔÁØ¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢ÊüÁ÷Á°¤«¤éSNS¾å¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ËÄÁ¤·¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î°õ¾Ý¤ò³Î¿®¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢2024Ç¯10·î18Æü～11·î11Æü¤Ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÈ¯¿®µòÅÀ¡¦½ÂÃ«PARCO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖË½¤ì¤óË·¾·³ POP UP SHOP¡×¤À¤í¤¦¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Â¿¤¯Å¸³«¤µ¤ì¤ë¥¤¥áー¥¸¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢Ìó1¤«·î¤Ë¤â¤ï¤¿¤ê¡¢³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ËÄÁ¤·¤¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ì¤Ï¡¢¾¾Ê¿·ò¤Î·ÝÇ½À¸³è50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ÇÐÍ¥¶È¤ÎÃæ¤Ç25Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼çÌò¤òÌ³¤á¤¿¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¤â¤Î¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¾¾Ê¿¤¬±é¤¸¤ëÆÁÀîµÈ½¡¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¡¢¡ÖË½¤ì¤óË·¾·³¡Ê¾åÍÍ¡Ë¡×¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤¬¿ôÂ¿¤¯ÊÂ¤Ó¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤Ï¡È¿ä¤·³è¡É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¾¾Ê¿¼«¿È¤Î°¦¤µ¤ìÎÏ¡¢´²ÍÆ¤Ê¿´¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡2004Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥ÐII¡×¤¬ÎáÏÂ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éºÆ¤Ó¥Öー¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤½¤Î¥Öー¥à¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¾¾Ê¿¼«¿È¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢Àè½Ò¤·¤¿¡ÖË½¤ì¤óË·¾·³ POP UP SHOP¡×¤è¤ê¤â2Ç¯Á°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð POP UP SHOP¡×¤â³«ºÅ¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Æ±³Ú¶Ê¤Îßê¤Ó¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¾¾Ê¿¤¬¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿°áÁõ¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤É¤â¡£Æþ¾ìÏÈ¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Î¤Ï¡¢»êÆñ¤Î¶È¤À¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¸ø¼°¡Û¾¾Ê¿·ò¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥ÐⅡ¡× MV¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»Üºö¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡È¤¤¤¸¤ê¡É¤È¤âÂª¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤ÊÆ°¤¤µ¤¨¤â¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë³Ú¤·¤à¤Î¤¬¾¾Ê¿¤ÎÎÉ¤µ¡£¤½¤Î´²ÍÆÀ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢1¤Ä¤Î³Ú¶Ê¤¬Â¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Öー¥à¤ÎÃæ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë17Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¡Ø¿·¡¦Ë½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¡£¤½¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾åÍÍ¤ÎÂ©»Ò¡¦ÆÁÀî²È½ÅÌò¤È¤·¤ÆÀ¾ÈªÂç¸ã¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¤ä¡¢¾·³¤ÎºÂ¤òÁÀ¤¦¡¢ÈøÄ¥ÈÍÂè¼·ÂåÈÍ¼ç¡¦ÆÁÀî½¡½ÕÌò¤È¤·¤ÆGACKT¤ÎÌ¾¤â¡£¼ã¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆSNS¤Ç¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î»ëÄ°Î¨¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷ÅöÆü¤É¤ó¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤À¡£¡ÊÊ¸¡á±÷¤¢¤ê¤µ¡Ë