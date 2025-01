◆「No No Girls」最終審査、10人が進出

【モデルプレス=2025/01/04】SKY-HIがCEOを務めるマネジメント&レーベル・BMSGが、プロデューサーにラッパー・シンガーのちゃんみなを迎えたガールズグループオーディション「No No Girls」のエピソード13が2025年1月3日、BMSG公式YouTubeにて公開された。候補者のYURI(ユリ)が辛い過去を打ち明ける場面があった。KOKO(ココ)、KOKONA(ココナ)、KOHARU(コハル)、JISOO(ジス)、CHIKA(チカ)、NAOKO(ナオコ)、FUMINO(フミノ)、MAHINA(マヒナ)、MOMOKA(モモカ)、YURI(ユリ)が進出した最終審査。1月11日に、Kアリーナ横浜にて行われる。KOKO、KOHARU、JISOO、MAHINA、YURIのAチーム、KOKONA、CHIKA、NAOKO、FUMINO、MOMOKAのBチームに分かれたチーム審査では4次のクリエイティブ審査で使用したヒップホップトラックを使用しちゃんみなが制作した課題曲『Drop』を、1人1人の力を発揮するソロ審査ではそれぞれちゃんみなの楽曲から選曲し披露することとなる。

◆YURI、壮絶な過去を告白

◆最終審査進出者一覧(※カッコ内はソロ楽曲)

◆BMSG×ちゃんみなオーディション「No No Girls」

今回は、ちゃんみながメンバーと1対1で面談し、ソロ楽曲を決める様子や練習に励む様子が映された。5次審査まででも「表情のバリエーションが乏しい」と指摘を受けていたYURI。どんな「No」と闘ってきたのかと問われると「人にNoと直接的に言われたことはなくて」と話すも「中3でお父さんを亡くして、そこから家族の…大人にならなきゃいけないというか、暗くなったというか前よりも落ち着きすぎた」と感情を表に出せなくなってしまった原因を打ち明けた。この告白を受け「私が感情を1回感情をなくしたことがあって、悲しいとかも感じないし嬉しいも感じない。恋愛しててもなんとも思わない時期があったのね。その時に『ハレンチ』って曲を作ったの」と自身の楽曲「ハレンチ」が生まれたきっかけを話し出すちゃんみな。「恋愛の曲だって思っている人がいるんだけど、実は音楽に対して言ってるんだよね。『私の感情どこ行ったの?』って曲なの。これがもしかしたらYURIのメッセージ性と楽曲と合ってるかなと思う」「私が音楽を失ってしまった時の曲だから」とソロ審査の楽曲として勧めた。「YURIの中で何かを失ってしまって自分の中で何かがなくなったものを取り戻そうとするのって、もしかしたら色んな人に勇気を与えられるものだと思う」と伝えたちゃんみなに、YURIも「(この曲を)ずっと聴いていた」と笑顔を浮かべながらこの楽曲をパフォーマンスすることに決めた。本番まで1か月半となり、基礎練習で壁にぶち当たるYURI。「悔しい、できない自分へのイライラ、焦り、みんなレベル高いしやばいなと思って今日焦りがMAXになりました」と涙した。しかし、地道な練習や努力を積み重ね「やっぱり今まで頑張ってきた過程があるので絶対成長していると思うし、今までやってきた自分を否定するのは絶対に駄目だと思っているので、やってきた自分を信じているからかなって思います。もうどんと来いって感じです」と自信を身につけた姿を見せていた。<Aチーム>KOKO(ココ)KOHARU(コハル)JISOO(ジス)(「I’m not OK」)MAHINA(マヒナ)(「To Haters」)YURI(ユリ)(「ハレンチ」)<Bチーム>KOKONA(ココナ)CHIKA(チカ)NAOKO(ナオコ)(「^_^(読み:ハッピー)」)FUMINO(フミノ)MOMOKA(モモカ)(「PAIN IS BEAUTY」)本オーディションは「身長、体重、年齢はいりません。ただ、あなたの声と人生を見せてください。」という前代未聞の応募メッセージからはじまった。国内のみならず韓国やアメリカをはじめとした世界各国から、7000通を超える応募が集まった。プロデューサーであるちゃんみなは、見た目や声に対して「No」をつきつけられ、ガールズグループを志すもデビューすることが叶わなかった過去がある。彼女と同じように「No」をつきつけられたり、自分自身を否定してきたガールズたちが集まり、ちゃんみなだからできる指導と審査、そしてBMSGが掲げる“才能を殺さないために”のもと、参加者たちを世界で活躍できるガールズグループへと導いていく。本編は、BMSGのYouTubeチャンネルにて毎週金曜20時、完全版はオンライン動画配信サービス「Hulu」にて毎週日曜12時に配信予定。また、公式応援番組「No No Girls Night」が日本テレビ・長崎国際テレビにて、毎週水曜24時59分より放送。タレントのぺえ、YouTuberコンビ・平成フラミンゴのNICOが出演している。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】