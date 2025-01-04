◆第６３回京都金杯・Ｇ３（１月５日、中京競馬場・芝１６００メートル）

出走馬１６頭の枠順が１月４日、確定した。昨年Ｖのコレペティトール（牡５歳、栗東・中竹和也厩舎、父ジャスタウェイ）は６枠１１番。３勝クラス、リステッドと２連勝中の上がり馬ウォーターリヒト（牡４歳、栗東・河内洋厩舎、父ドレフォン）は大外８枠１６番、前走のリゲルＳでオープン初勝利を挙げたシャドウフューリー（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父イスラボニータ）は５枠９番からスタートを切る。枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ロジリオン 牡４ ５７ 三浦 皇成

（２）セオ 牡５ ５７ 団野 大成

（３）シュバルツカイザー セン７ ５７ 岩田 望来

（４）ゴールデンシロップ 牡７ ５５ 原 優介

（５）アスクコンナモンダ 牡６ ５７・５ オレリアン・ルメートル

（６）マテンロウオリオン 牡６ ５６ 古川 吉洋

（７）サクラトゥジュール セン８ ５８ レイチェル・キング

（８）オーキッドロマンス 牡４ ５７ 丸田 恭介

（９）シャドウフューリー 牡５ ５７ 川田 将雅

（１０）セルバーグ 牡６ ５７ 田口 貫太

（１１）コレペティトール 牡５ ５７ 柴田 裕一郎

（１２）フィールシンパシー 牝６ ５４ 坂井 瑠星

（１３）コナコースト 牝５ ５４ 北村 友一

（１４）メイショウチタン 牡８ ５７ 横山 典弘

（１５）ドゥアイズ 牝５ ５５・５ 武 豊

（１６）ウォーターリヒト 牡４ ５７ 田辺 裕信