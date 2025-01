【クラークス オリジナルズ】HUMAN MADEとのコラボフットウエアが2型登場!

クラークスジャパンでは、ライフスタイルブランド「HUMAN MADE」とのパートナーシップにより、両ブランドを象徴するデザインを融合させたフットウエア2種類を、2025年1月1日(水)よりHUMAN MADE公式オンラインストアにて発売、1月8日(水)よりクラークス オリジナルズの店舗および公式オンラインストアにて発売いたします。

HUMAN MADEとのコラボアイテムが登場

HUMAN MADEとのコラボアイテムが登場

すでにHUMAN MADEの公式オンラインストアでは先行販売が開始されているので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

【クラークス オリジナルズ】コラボアイテムの詳細

DESERT MADE

価格:55,000円(税込)

メープルスエードのアッパーに、天然素材を使ったクレープソール、柔らかいシアリング素材のライニングを採用したエンジニアブーツです。

バックルや、左のバックストラップに「The Future is in the Past」、右のバックストラップに「HUMAN MADE」がデザインされています。

さらに、両ブランドのロゴが入ったソックや、キュートなハート型など2種類のフォブを付けています。

WALLABEE MADE

価格:50,600円(税込)

メープルスエードのアッパーに、天然素材を採用したクレープソールを合わせたワラビーブーツです。左には「HUMAN」、右には「MADE」のデボス加工をほどこしています。

履き口には、左側に「THE FUTURE IS」、右側に「IN THE PAST」の文字をデザイン。

さらに、両ブランドのロゴが入ったソックや、キュートなハート型など2種類のフォブを付けています。

