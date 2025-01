保護しつつ高級感も漂うケース。

2025年の干支は巳年ということで、ヘビですよね。金運上昇の象徴とも言われ、ヘビ柄の財布を持っている人もいれば、中に抜け殻を入れている人がいるくらい。想いを託す人が多い生き物です。

身近なデバイスをヘビ柄仕様に

もしAppleのデバイスAirTag、AirPods、AirPods Maxを持っているなら、それらを巳年のお祝いでヘビ柄にするカバーを着けてみては?

Apple Store限定で売られている「Tech21 EvoArt for AirTag - Year of the Snake」は2,800円。「Tech21 EvoArt for AirPods Pro 2 - Year of the Snake)」は5,400円。

「Tech21 EvoArt Case for AirPods Max - Year of the Snake」は6,800円のお値段です。

ファッショナブルで縁起が良さそう

さりげないヘビ柄で、メタリックゴールド1色なのが高級感ありますよね。

着けていると縁起も良さそうです。

