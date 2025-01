松山英樹も愛用するスリクソンから新シリーズ登場！自分にあったモデルを探そう

松山英樹も愛用するスリクソンから新シリーズが登場!

驚くべき打感と高いコントロール性能を実現した『ZXiシリーズ』3モデルを紹介します。

ダンロップ SRIXON ZXiシリーズ アイアン

ZXi7(左)、ZXi5(中央)、ZXi4(右)

松山英樹も愛用のスリクソンから、新しいアイアンシリーズが登場!「最高の打感」を生み出すためスリクソンの技術を結集、思いどおりの弾道が描けるクラブに仕上がった。

また、スリクソンの「お家芸」ともいえる“山型ソール”の「TOUR V.T. SOLE」や“番手別溝設計”の「PROGRESSIVE GROOVES」も健在。どんなライからもヘッドがスムーズに抜けて、打球はグリーンにピタッと止まってくれる安心感があり、ピンをアグレッシブに攻められる。

軟鉄素材「S15C」を使用することで、打感のよさとコントロール性能を追求したプロ仕様モデルの「ZXi7」。「ZXi7」をベースに「飛距離性能」「寛容性」を兼ね備える万能モデル「ZXi5」は、女子ツアーを中心にすでに人気を集めており、多くのセミアスリートゴルファーの“欲しい”が詰まっている。

そして「もっと簡単に、真っすぐ遠くへ飛ばしたい!」という人には「ZXi4」をオススメしたい。2ピース中空構造による低重心化と新素材ソフトステンレスの採用で、シリーズ最高の寛容性とズバ抜けた飛距離性能をもたせたモデルだ。

ツアー由来のフィードバックによって生まれた本格派モデルから寛容性にすぐれたモデルまで、対象ゴルファーのレンジがグッと広がったZXiシリーズ アイアンから「自分にぴったり」を見つけ出そう。

SPEC

ZXi7

●ヘッド素材・製法/軟鉄[S15C]、タングステンニッケル合金(♯3-7)・軟鉄[S15C](♯8‐SW)・鍛造(マイルド熱処理仕様)

●ロフト角(番手)/32度(#7)

●シャフト(フレックス)/ダイナミックゴールド(S200、X100)、N.S.PRO MODUS³ TOUR 120(S、X)、N.S.PRO MODUS³ TOUR 105(R、S)

●重さ(番手・シャフト)/427g(#5・ダイナミックゴールド S200)

●価格/14万5200円(#5~PW・ダイナミックゴールドシャフト)

ZXi5

●ヘッド素材・製法/クロムバナジウム鋼、軟鉄[S20C]、タングステンニッケル合金(♯4-7)、軟鉄[S20C](♯8-SW)・鍛造

●ロフト角(番手)/31度(#7)

●シャフト(フレックス)/Diamana ZXi for IRON(R、SR、S)、N.S.PRO MODUS³ TOUR 105(R、S)、N.S.PRO 950GH neo(R、S)

●重さ(番手・シャフト)/380g(#5・Diamana ZXi for IRON・S)

●価格/15万8400円(#5~PW・Diamana ZXi for IRON カーボンシャフト)

ZXi4

●ヘッド素材・製法/HT1770M、Soft SUS、タングステンニッケル合金(♯4-7)、Soft SUS(♯8-SW)・鍛造、鋳造

●ロフト角(番手)/28.5度(#7)

●シャフト(フレックス)/Diamana ZXi for IRON(R、SR、S)、N.S.PRO 950GH neo(R、S)

●重さ(番手・シャフト)/380g(#5・Diamana ZXi for IRON・S)

●価格/14万3000円(#6~PW・Diamana ZXi for IRONカーボンシャフト)

いかがでしたか? スリクソン『ZXiシリーズ』の驚きの打感と性能で、ゴルフをさらに楽しみましょう。

○問い合わせ/ダンロップスポーツマーケティング カスタマーサービス室

0120-65-3045

写真=竹田誉之