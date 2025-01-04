¥³¥é¥à¡ÚËÜ½£ÏÑ´ß¤òÈ¿»þ·×¤Ë°ì¼þ¡Û045¡¡¥Ï¥Ô¥é¥¤¥ó¤Õ¤¯¤¤§¡¡2024Ç¯8·î28Æü
¢¨2024Ç¯8·î28Æü»£±Æ
¥È¥Ã¥×²èÁü¡¢¥Ï¥Ô¥é¥¤¥ó¤Õ¤¯¤¤ÆØ²ì¹Ô¤ÏËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Î¹â²Í¤ò¤¯¤°¤Ã¤ÆÆØ²ì±Ø¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾Î®¶è´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÍÀþ¤ÏÊ£»¨¤ÊÍÍÁê¡£ÃÏ¾å¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ê£»¨¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤Î¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥µ¥¹Ž¥¥¯¥í¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¢¨2024Ç¯8·î28Æü»£±Æ
¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤½¤ÎÊ£»¨¤µ¤Ë¡Ö¤¦¤ï¡Á¡×¤È´¶Ã²¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÎ¦¥È¥ó¥Í¥ë¤ò½Ð¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤ÇÉÕ¤¤¤¿¿åÅ©¤¬´¥¤¯´Ö¤â¤Ê¤¤¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤Ç¤¹¡£
¢¨2024Ç¯8·î28Æü»£±Æ
¥Ï¥Ô¥é¥¤¥ó¤Õ¤¯¤¤²¼¤êÊ¡°æ¹ÔÅÅ¼Ö¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2024Ç¯8·î28Æü»£±Æ
Åç¼°¥Û¡¼¥à7ÈÖÀþ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯8·î28Æü»£±Æ
±ØÌ¾É¸¡£JRÀ¾ÆüËÜ¤È¥Ï¥Ô¥é¥¤¥ó¤Õ¤¯¤¤¤Î¥í¥´¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3ÈÖÀþ¤ËÄä¤Þ¤ë¥Ï¥Ô¥é¥¤¥ó¤Õ¤¯¤¤¤ÎÊÔÀ®¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯8·î28Æü»£±Æ
»ª¹¾±Ø¤«¤é¾è¤Ã¤ÆÍè¤¿¥Ï¥Ô¥é¥¤¥ó¤Õ¤¯¤¤521·Ï¸òÄ¾ÅÅ¼Ö¡£¹ÔÀèÉ½¼¨¤¬´û¤ËÊ¡°æ¤ËÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å´Æ»¼ÖÎ¾¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤òÂçÃÀ¤Ë»È¤Ã¤¿¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¤È¤Æ¤âÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¡Ö¥¥ì¥¤¤À¤Ê¤¡¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤ÇÉ®¼Ô¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¢¨2024Ç¯8·î28Æü»£±Æ
ÆØ²ì±Ø¤«¤é½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤¬³«ÄÌ¤·¤Æ±Ø¼Ë¤¬·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯8·î28Æü»£±Æ
ÁÄÉã¤ÎÄï¤¬ÆØ²ì¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÌÅ¤ËÅö¤¿¤ëÊì¿Æ¤¬²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é²¿ÅÙ¤âÆØ²ì¤Ë¤ÏÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤¬Ä¹Ç¯¿Æ¤·¤ó¤ÀÆØ²ì±Ø¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£2009Ç¯¡ÊÊ¿À®21Ç¯¡Ë12·î¤ËÍè¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¡£15Ç¯Á°¤Ç¤¹¡£
¢¨2009Ç¯12·î»£±Æ
½ÐÆþ¸ý¤ÎÏÆ¤Ë¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤ÎÆ°ÎØ¤ÈÈê¤¬¤Ê¤é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°ÎØ¤Ï¡¢¾¼ÏÂ57Ç¯¡Ê1982Ç¯¡Ë3·î¤ËÆØ²ì±Ø³«¶È100¼þÇ¯µÇ°¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯8·î28Æü»£±Æ
¡Ö¸òÎ®ÅÅ²½¡¡È¯¾ÍÇ·ÃÏ¡×¡£
¢¨2024Ç¯8·î28Æü»£±Æ
²£¤ÎÈê¤ÇÍ³Íè¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯8·î28Æü»£±Æ
Ä¹¤¤¤Î¤ÇÍ×Ìó¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦ºÇ½é¤Î60¥µ¥¤¥¯¥ë¸òÎ®ÅÅ²½¤Ë¤è¤ëÅ´Æ»Æ°ÎÏ³×Ì¿¤òµÇ°¤¹¤ëÈê¤òÆØ²ìµ¡´Ø¶è¤Ë·úÎ©¤¹¤ë¡£
1952Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÅ´¤¬»î¸³¤ËÀ®¸ù¤·¤¿50¥µ¥¤¥¯¥ë¸òÎ®ÅÅ²½»î¸³¤Î¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤¬Ìð»³¹¯É×¤Ë¤è¤êÆüËÜ¤Î¹ñÅ´¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£1953Ç¯¹ñÅ´ÁíºÛ¤ÎÄó¾§¤Ç¸òÎ®ÅÅ²½Ä´ºº°Ñ°÷²ñ¤¬ºî¤é¤ìÄ´ºº¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£1954Ç¯¼ÂÃÏ»î¸³Àþ¶è¤È¤·¤ÆÀç»³Àþ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢1955Ç¯8·îºÇ½é¤Î¸òÎ®µ¡´Ø¼ÖÆüÎ©À½Ä¾ÀÜ·ÁED441¡¢¤µ¤é¤Ë»°É©À½À°Î®器·ÁED451¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸òÎ®Êý¼°¤ÎÍ¥°Ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£1956Ç¯3·î¸òÎ®ÅÅ²½Ä´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï¾¦ÍÑ¼þÇÈ¸òÎ®ÅÅ²½¤¬ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍÍø¤ÈÊó¹ð¡£¹ñÅ´ÁíºÛÅù¤Ï¸òÎ®ÅÅ²½¤ÎºÎÍÑ¤ò·èÃÇ¡£
¤½¤Î»î¶âÀÐ¤È¤·¤ÆËÌÎ¦ÀþÊÆ¸¶ÆØ²ì´Ö¤Î´´Àþ¤Ç¤Î¼Â»Ü¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢1957Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ32Ç¯¡Ë10·î¿·ºä¿·Àþ¤Î³«ÄÌ¤ÈÆ±»þ¤Ë¸òÎ®µ¡´Ø¼ÖED70·Á¤Ë¤è¤ë±¿Å¾¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢¾¦ÍÑ¼þÇÈ¿ô¤Ë¤è¤ë¹âÅÅ°µ¤ÎÍøÅÀ¤È¸£°úÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£ÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»Æ°ÎÏ²½¤Î³¡¡Ê¤µ¤¤¬¤±¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1958Ç¯5·î17Æü¡¡·úÎ©
ÀµÄ¾¸À¤¤¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤Ë¤ÏÅ´Æ»¤Îµ»½ÑÅª¤ÊÃÎ¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¾Î®ÅÅ²½¤È¸òÎ®ÅÅ²½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÀâÌÀ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÍ¤ë¤Î¤Ç½éÊâÅª¤ÊÍý²ò¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Í×¤Ï¡¢Ä¾Î®¤Ï°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÄ¾Î®¥â¡¼¥¿¡¼¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÈ¾ÌÌ¡¢ÊÑÅÅÀßÈ÷¤¬10¡Á20km´Ö³Ö¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸òÎ®ÅÅ²½¤Ï¡¢¹âÅÅ°µ/¾®ÅÅÎ®¤ÇÁ÷ÅÅ¥í¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÊÑÅÅ½ê¤¬30¡Á50km´Ö³Ö¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÅÅÀþ¤«¤é¤ÎÅÅ¼§ÇÈ¤Ë¤è¤ë¡ÖÄÌ¿®Í¶Æ³¾ã³²¡×¤òËÉ»ß¤¹¤ë¼êÃÊ¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤ä¡¢¼ÖÎ¾Â¦¤Îµ¡´ï¥³¥¹¥È¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤â¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÄ¾Î®ÅÅ²½¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ë¸òÎ®ÅÅ²½¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤Ë¤Ï¡¢¸òÄ¾ÀÜÂ³¤Ê¤É¤Î¹â¤¤¥³¥¹¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îò»ËÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢µì¹ñÅ´¤ÎÅÅ²½¤Ï¡¢Á´¤ÆÄ¾Î®¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾åµ¤ÎÈê¤Ë½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤Ë¾¦ÍÑ¼þÇÈ¿ô¤Î¸òÎ®ÅÅ²½¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àç»³Àþ¤Ç¤Î»î¸³¤Î¸å¡¢ËÌÎ¦ËÜÀþ¤Ç¸òÎ®ÅÅ²½¤Î±Ä¶È±¿Å¾¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÀÇ½¸þ¾å¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Éµ¤Æ°¼Ö¡¢ÅÅµ¤¼°µ¤Æ°¼Ö¤ÎÈ¯Ã£¤ÇÅÅ²½¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤Ï©Àþ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿JRÅìÆüËÜ¤Î±¨»³Àþ¤ÎÍÍ¤Ë¡¢ÃßÅÅÃÓÅÅ¼Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÂçÍÆÎÌ²½Ž¥¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÎÄ¹µ÷Î¥²½¤Ç±Ø¹½Æâ¤Î¤ß¤¬ÅÅ²½¤µ¤ì¤ëÏ©Àþ¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤Ï¼ÂºÝ¤Ë±¨»³±Ø¤Ç¥Ñ¥ó¥¿¥°¥é¥Õ¤ò¾å¤²¤Æ½¼ÅÅ¤¹¤ëEV-E301·ÏÅÅ¼Ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Î¥³¥é¥à¡£
ÆØ²ì±Ø¤Ç²è´üÅª¤Ê¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Öµù»Õ¤Î¼«ÈÎµ¡¡×¤Ç¤¹¡£ÆØ²ì¤Î¤Õ¤°¡¢¤Æ¤Ã¤µ¡Ê»É¿È¡Ë¤ä¤Æ¤Ã¤Ô¡ÊÈé¤Î»É¿È¡Ë¤¬ÎäÅà¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯8·î28Æü»£±Æ
¥Õ¥°¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¡¢¤Õ¤°¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ç¤ÏÉ½¤À¤Ã¤ÆÈÎÇä¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÖÅö¤¿¤ë¤È»à¤Ì¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥Ã¥¯Ž¥¥¸¥ç¡¼¥¯¤«¤é¡ÖÅ´Ë¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Å´Ë¤¤Î»É¿È¤Ï¡ÖÅ´»É¡á¤Æ¤Ã¤µ¡×Èé¤Ê¤Î¤Ç¡ÖÅ´Èé¡á¤Æ¤Ã¤Ô¡×¤È¤¤¤¦¥ï¥±¡£¡Ê¾Ð¡Ë
»Ò¶¡¤Îº¢¡¢¥Õ¥°¤¬¹¥Êª¤À¤Ã¤¿ÁÄÉã¤Î²È¡ÊÊì¤Î¼Â²È¡Ë¤Ç¤ÏÉÑÈË¤Ë¿©Á·¤Ë¥Õ¥°¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·»Ò¶¡¤À¤Ã¤¿É®¼Ô¤Ë¥Õ¥°¤Ï¡ÖÌ£¤ÎÌµ¤¤Çò¿Èµû¤Î»É¿È¡×¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤Æ¤Ã¤µ¡×¤Ï¹¥¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²¿¸Î¤«»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¥Õ¥°Èé¡Ê¤Æ¤Ã¤Ô¡Ë¤¬Âç¹¥Êª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÀ¾¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Õ¤Ä¤¦¤Ë¡Ö¥Õ¥°Èé¡×¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·´ØÅì¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¸«¤«¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥¿¥Þ¤Ë¡Ö¤Æ¤Ã¤µ¡×¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¹â¤¯Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£ÓË¸Æ¡¢¤Æ¤Ã¤Ô¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡£
¡Ö¤Æ¤Ã¤Ô¡×¤ò¾×Æ°Çã¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¢¨2024Ç¯8·î28Æü»£±Æ
ÀÄ½Õ18¤¤Ã¤×¤ËÆüÉÕ°õ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÆØ²ìÈ¯7»þ49Ê¬¤Î¾®ÉÍÀþÅìÉñÄá¹Ô¤Ë¾è¼Ö¡£ÅìÉñÄá¤Ç¤Ï¾è·Ñ»þ´Ö¤¬1Ê¬¡ª9»þ45Ê¬È¯ÉñÄáÀþÊ¡ÃÎ»³¹Ô¤ËÈô¤Ó¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£10»þ29Ê¬¤ËÊ¡ÃÎ»³¤ËÃå¤¤¤Æ¡¢¾è¤ê·Ñ¤®ÂÔ¤Á¤¬40Ê¬¤¢¤ë¤Î¤Ç±Ø¤«¤é½Ð¤Æ±ØÁ°¤Î¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤ò»£±Æ¡£
¢¨2024Ç¯8·î28Æü»£±Æ
11»þ9Ê¬È¯¤Î»³±¢ËÜÀþË²¬¹Ô¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢12»þ19Ê¬¤ËË²¬Ãå¡£¤³¤³¤Ç¤Ï96Ê¬¤â¼¡¤ÎÎó¼Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åì¸ý¤ò½Ð¤Æ¡¢Aity¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥£¡¼¡Ë¤È¤¤¤¦±ØÁ°¥Ó¥ë¤Ç¤ªÃë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Ó¥ë¤ÎÁ°¤«¤éË²¬±Ø¡£
¢¨2024Ç¯8·î28Æü»£±Æ
ÆÞÅ·¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤²¹¤Ï34¡î¡£2024Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢°ÛÍÍ¤Ë½ë¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨2024Ç¯8·î28Æü»£±Æ
Ë²¬È¯13»þ55Ê¬¤Î»³±¢ËÜÀþÉÍºä¹Ô¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³±¢ËÜÀþ¶þ»Ø¤È¸À¤ï¤ì¤ëñ±Éô±Ø¡Êñ±Éô¶¶ÎÂ¡Ë¤«¤é¤ÎÄ¯Ë¾¤ÏÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï¤½¤Î1¤Ä¼êÁ°¤Î³»±Ø¡¢¥Û¡¼¥à¤«¤é¤ÎÆüËÜ³¤¤ÎÄ¯¤á¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¢¨2024Ç¯8·î28Æü»£±Æ
ÉÍºä±Ø¤Ç¤Ï5Ê¬¤Î¾è¤ê·Ñ¤®¤Ç15»þ18Ê¬¤ÎÄ»¼è¹Ô¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÄ»¼è¤Ç16»þ20Ê¬È¯¤ÎÊÆ»Ò¹Ô¤Ë¾è¤Ã¤Æ142Ê¬¸å¡¢18»þ42Ê¬ÊÆ»Ò±Ø¤ËÃå¤¤¤Æ¡¢ËÜÆü¤ÎÎ¹¤Ï½ªÎ»¡£
¢¨2024Ç¯8·î28Æü»£±Æ
ÊÆ»Ò±Ø¤Ï¶¶¾å±Ø¼Ë²½¤µ¤ì¤ÆÁ´¤¯»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢ÊÆ»Ò±Ø¤¬³«¶È¤·¤¿ÌÀ¼£Ç¯´Ö¤«¤é±ØÊÛ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¿ÊÆ¸ãŽ¥¸ãº¸±ÒÌçÊÛò¸¤Ç±Ø¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ÊÆ»Ò±Ø¤ËÍè¤ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨2015Ç¯8·î»£±Æ
ÌÀ¼£°ÊÍè¤È¤¤¤¦±ØÊÛ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¶¶¾å±Ø¼Ë¤ËÈÎÇäÅ¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨2015Ç¯8·î»£±Æ
²þÃÛÁ°¤ÎÊÆ»Ò±Ø¼Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨2015Ç¯8·î»£±Æ
Å´Æ»Î¹¤ÇÆüËÜÁ´¹ñ100¥õ½ê¤¯¤é¤¤½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÆ»Ò±Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤¤Î¿·Á¯¤Êµû¤òºè¤Ë°Â¤¯ÃÏ¼ò¤òÆÝ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªÅ¹¤¬Â¿¤¯¡¢É®¼Ô¤Î¹¥¤¤Ê½ÉÇñÃÏ¥Ù¥¹¥È5¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ëµï¼ò²°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢Åì¼¼Íö¡¢ÀÄ¿¹¡¢ÃæÄÅ¡ÊÂçÊ¬¸©¡Ë¡¢¾¾»³¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ç¤â¡¢¹â²¬¡¢Ä¹Ìî¡Ê¶¾Çþ²°¤ÇÆÝ¤à¤Î¤¬ºÇ¹â¡Ë¡¢¹âÃÎ¡¢È¬¸Í¤â³°¤»¤Ê¤¤¤Ê¤¡Ž¥Ž¥Ž¥¡£
8·î28Æü¤Î°ÜÆ°
Ï©Àþ
¾è¼Ö±Ø
²¼¼Ö±Ø
µ÷Î¥¡Êkm¡Ë
¾è¼Ö»þ´Ö¡ÊÊ¬¡Ë
¥Ï¥Ô¥é¥¤¥ó¤Õ¤¯¤¤Àþ
»ª¹¾
ÆØ²ì
40.3
36
¾®ÉÍÀþ
ÆØ²ì
ÅìÉñÄá
84.3
115
ÉñÄáÀþ
ÅìÉñÄá
°½Éô
26.4
31
»³±¢ËÜÀþ
°½Éô
ÊÆ»Ò
246.8
494
¾®·×
397.8
676
Á°²ó¤Þ¤Ç
1981.9
2536
¹ç·×
2379.7
3212
»°±ºÈ¾Åç¤ò½ÐÈ¯¤·¤Æ6Æü´Ö¤Ç2379.7km¡£1Æü400km¼å¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü¤«¤é¤Ï»³±¢ËÜÀþ¤ÇÆüËÜ³¤Â¦¤ò¿Ê¤àÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÜ¶á¤¹¤ëÂæÉ÷10¹æ¤Î±Æ¶Á¤ÇÎ¹¤ÏÂçº®Íð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸Ž¥¼Ì¿¿¡Ë¡¡½»ÅÄ»êÏ¯
¢¨¥Ï¥Ô¥é¥¤¥ó¤Õ¤¯¤¤¤Îµö²Ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²áµî¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥é¥¤¥¿¡¼½»ÅÄ¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÎ¹¤ò¤·¤¿»þ¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ØJRÏ©ÀþÂçÁ´¡¡ËÌÎ¦Ž¥¿®±ÛËÜÀþ¡Ù¡ÊÅ·Ì´¿Í/2023¡Ë¡Ø¹ñÅ´¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡Ù¡ÊÁÏ¸µ¼Ò/2011¡Ë¡ØÄäÎ±¾ìÊÑÁ«Âç»öÅµ¡Ù¡ÊJTB/1998¡Ë¡ØJRÁ´±ØŽ¥Á´¼ÖÎ¾´ðÃÏ¡Ù¡Ê½µ´ÖÄ«ÆüÉ´²Ê/60´¬¡ËÂ¾¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£