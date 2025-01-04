¡ÖÂçË¤¤ÎDH·Ï¤Î³°¹ñ¿Í¤ÏÊä¶¯¤·¤Ê¤¤¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢¼ã¼ê³°Ìî¼ê¤ÎÂæÆ¬¤Ë´üÂÔ¡¡ÌøÅÄÍª´ô¤Ïº¸Íã¤ÈDH¡¡ÌøÄ®Ã£¡¢ÀµÌÚÃÒÌé¡¢ºûÀîµÈ¹¯¤é¤Ç¤ÎÄì¾å¤²´ê¤¦
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬¡¢¼ã¼ê³°Ìî¼ê¤ÎÂæÆ¬¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢³°Ìî¿Ø¤Ïº¸Íã¤ËÌøÅÄÍª´ô¡¢±¦Íã¤Ë¶áÆ£·ò²ð¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£Ãæ·ø¤Ï¼þÅìÍ¤µþ¤¬ºÇÍÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¡Ê¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ë¥×¥é¥¹¡¢ÂçË¤¤ÎDH·Ï¤Î³°¹ñ¿Í¤ÏÊä¶¯¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¤È¤¤¤¦ÏÃ¤·¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÄ¥¤ì¤ë³°Ìî¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Î¹½ÁÛ¤Ç¤ÏÌøÅÄ¤Ïº¸Íã¤ÈDH¤ÎÊ»ÍÑ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£ÌøÅÄ¤¬DH¤Ç½Ð¾ì¤Î¾ì¹ç¡¢³°Ìî¤Î°ì³Ñ¤¬¶õ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÌøÅÄ¤ÎDH¤Ç¤Îµ¯ÍÑ³ä¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ì¥Õ¥È¤ËÆþ¤ëÁª¼ê¼¡Âè¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÌøÄ®Ã£¡¢ÀµÌÚÃÒÌé¡¢ºûÀîµÈ¹¯¤é³°Ìî¿Ø¤ÎÄì¾å¤²¤ò´ê¤Ã¤¿¡£