¤¤Ã¤È²¶¤Î»ö¤À¡ÄÎø°¦¤ÎÇº¤ß¤ò¥Ð¥¤¥ÈÃç´Ö¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¡Ä¡Ú²¶¤Ï¥¹¥Èー¥«ー¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤ Vol.27¡Û
¸¤»ô°ì¤Ï¤¦¤É¤ó²°¤µ¤ó¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂç³ØÀ¸¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÃË¤Î¿Í¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Èà¤Ï¥¹¥Èー¥«ー¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£
²¶¤Ï¥¹¥Èー¥«ー¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤ 27ÏÃ
·ë¶É¤½¤ÎÆü¤ÏÅí»Ò¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥Ï¥¸¥á¤Ï¡Ö²¿¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÌå¡¹¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥á¥¤¤¬¥Ð¥¤¥È½ª¤ï¤ê¤ËÅí»Ò¤È¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅí¤Á¤ã¤ó¤Îµ¤»ý¤ÁÊ¹¤¤¤Æ¤¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤È¸À¤¦¥á¥¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¥Ï¥¸¥á¤Ï²¿¤«¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Åí»Ò¤¬¥á¥¤¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤»ö¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¥Ï¥¸¥á¡£
¥Ï¥¸¥á¤Ï¡¢Åí»Ò¤¬¼«Ê¬¤Î»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤À¤È³Î¿®¤·¡¢¤½¤Î»ö¤ò¥á¥¤¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î»ö¤òÊ¹¤¤¤¿¥á¥¤¤Ï¡Ö¤Ï¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¤Ï¥¹¥Èー¥«ー¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÏËèÆü¹¹¿·Ãæ¡ª
¡Ê¤µ¤¡Ë