¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¡°ì·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Áà£±¿ÍÀ©á¤ÎÁÀ¤¤¡Ö¾å¤ËÍè¤ÆÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥àÇº¤ó¤Ç¤ëÁª¼ê¤Ï¡Ä¡×
¡¡ÊÑ³×¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤ÁÈ³Õ¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡½¡½¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£²£°£²£µÇ¯¤«¤é°ì·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤ò¡Ö£±¿ÍÀ©¡×¤Ë¤¹¤ë¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ´ÆüÄø½ªÎ»¤È¤È¤â¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï¡¢ÃÏÌ£¤ËÂç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½¾Íè¤Ï£²¿ÍÀ©¤Çº¸±¦£±¿Í¤º¤ÄÇÛ¤¹¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤È¸À¤¨¤ë¡£¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¸½¾ì¤ÎºÇ¹â»Ø´ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡Ö¡Ê¿·¤¿¤Ê°ì·³¡ËÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Î»Å»ö¤Ï¡¢Îý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎºîÀ®¤ÈÂÇ½ç¤ÎÄó°Æ¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÅê¼ê¤Î¹¶Î¬Ë¡¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Î¥à¡¼¥É¤Å¤¯¤ê¤È¥Í¥¯¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥º¥µ¡¼¥¯¥ë¤«¤éÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¦Áª¼ê¤Ø¤ÎÀº¿ÀÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£¤³¤ì¤¬£µÂç¹àÌÜ¡×¡£¤è¤É¤ß¤Ê¤¯¸ì¤ë»Ñ¤Ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î´Î¤¤¤ê°Æ·ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÈÖ¾¡¤Ä³ÎÎ¨¤Î¹â¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂ·¤¨¡¢Àï½Ñ¤òÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤µ¤»¤ë¡£°ì·³¤Ïà»Å¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¼êá¤òÆ°¤«¤¹¾ì¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£¡Ö¡Êµ»½Ñ»ØÆ³¤Ï¡Ë°ì·³¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£ËÍ¤¬°ì·³´ÆÆÄ¤ä¤Ã¤Æ¡¢µá¤á¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡ØÌîÂ¼Í¦¤ÎÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤³¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤³¤ÎÁª¼ê¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¤³¤¦»È¤ª¤¦¤«¡¢¼éÈ÷¤ÈÁöÎÝ¤¬É¬Í×¤ä¤«¤éÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤«¤È¤«¤ä¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤ä¤Ã¤¿¤é»î¹ç¤Ç¥Ò¥Ã¥È½Ð¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ä¤¸¤ã¤¢¥Õ¥¡¡¼¥à¹Ô¤«¤½¤¦¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Çµ»½Ñ»ØÆ³¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÇÄ¾¤·¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¡£¾å¡Ê°ì·³¡Ë¤ËÍè¤ÆÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥àÇº¤ó¤Ç¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ï°ì·³¤¸¤ã¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¿·¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÂ¼¾åÎ´¹Ô¥³¡¼¥Á¤¬°ì·³¤ËÎ±Ç¤¤·¡¢Â¼¾¾Í¿Í¥³¡¼¥Á¤¬Æó·³¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¡£»Ø´ø´±¤ÎÁÀ¤¤¤òÈ¿±Ç¤·¤¿Å¬ºàÅ¬½ê¤ÎÁÈ³Õ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤â¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£