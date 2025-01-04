バレンシアvsR・マドリー スタメン発表
[1.3 ラ・リーガ第12節](メスタージャ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[バレンシア]
先発
GK 13 ストーレ・ディミトリエフスキ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 15 セサル・タレガ
DF 20 ディミトリ・フルキエ
DF 24 ヤレク・ガシロフスキ
MF 5 エンソ・バレネチェア
MF 8 ハビ・ゲラ
MF 16 ディエゴ・ロペス
MF 22 ルイス・リオハ
FW 9 ウーゴ・ドゥーロ
FW 10 アンドレ・アルメイダ
控え
GK 1 ハウメ・ドメネチ
GK 35 Vicent Abril
DF 2 マキシミリアン・カウフリーズ
DF 6 ウーゴ・ギジャモン
DF 21 ヘスス・バスケス
DF 31 ルベン・イランソ
DF 38 Iker Córdoba
MF 7 セルジ・カノス
MF 32 マルティン・テホン
FW 17 ダニ・ゴメス
FW 30 ヘルマン・バレラ
監督
Carlos Corberán Vallet
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 14 オーレリアン・チュアメニ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 11 ロドリゴ・ゴエス
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 35 Raúl Asencio
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
※29:00開始
<出場メンバー>
[バレンシア]
先発
GK 13 ストーレ・ディミトリエフスキ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 15 セサル・タレガ
DF 20 ディミトリ・フルキエ
DF 24 ヤレク・ガシロフスキ
MF 5 エンソ・バレネチェア
MF 8 ハビ・ゲラ
MF 16 ディエゴ・ロペス
MF 22 ルイス・リオハ
FW 9 ウーゴ・ドゥーロ
FW 10 アンドレ・アルメイダ
GK 1 ハウメ・ドメネチ
GK 35 Vicent Abril
DF 2 マキシミリアン・カウフリーズ
DF 6 ウーゴ・ギジャモン
DF 21 ヘスス・バスケス
DF 31 ルベン・イランソ
DF 38 Iker Córdoba
MF 7 セルジ・カノス
MF 32 マルティン・テホン
FW 17 ダニ・ゴメス
FW 30 ヘルマン・バレラ
監督
Carlos Corberán Vallet
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 14 オーレリアン・チュアメニ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 11 ロドリゴ・ゴエス
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 35 Raúl Asencio
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります