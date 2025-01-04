[1.3 ラ・リーガ第12節](メスタージャ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[バレンシア]

先発

GK 13 ストーレ・ディミトリエフスキ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 15 セサル・タレガ

DF 20 ディミトリ・フルキエ

DF 24 ヤレク・ガシロフスキ

MF 5 エンソ・バレネチェア

MF 8 ハビ・ゲラ

MF 16 ディエゴ・ロペス

MF 22 ルイス・リオハ

FW 9 ウーゴ・ドゥーロ

FW 10 アンドレ・アルメイダ

控え

GK 1 ハウメ・ドメネチ

GK 35 Vicent Abril

DF 2 マキシミリアン・カウフリーズ

DF 6 ウーゴ・ギジャモン

DF 21 ヘスス・バスケス

DF 31 ルベン・イランソ

DF 38 Iker Córdoba

MF 7 セルジ・カノス

MF 32 マルティン・テホン

FW 17 ダニ・ゴメス

FW 30 ヘルマン・バレラ

監督

Carlos Corberán Vallet

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 14 オーレリアン・チュアメニ

DF 17 ルーカス・バスケス

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 23 フェルラン・メンディ

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 7 ビニシウス・ジュニオール

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 11 ロドリゴ・ゴエス

MF 19 ダニ・セバージョス

FW 9 キリアン・ムバッペ

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 26 フラン・ゴンザレス

DF 18 ヘスス・バジェホ

DF 20 フラン・ガルシア

DF 35 Raúl Asencio

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 15 アルダ・ギュレル

MF 21 ブラヒム・ディアス

FW 16 エンドリッキ

監督

カルロ・アンチェロッティ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります