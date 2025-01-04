Âç¹¥É¾¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¹ÈÇò²Î¹çÀï¡¡NHKÊüÁ÷100Ç¯¤Î2025Ç¯¡Ä¥«¥®°®¤ë¡ÖSTARTO¼Ò¡×¤È¡Ö¥È¥êÌäÂê¡×
¡¡ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè£·£µ²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤ÏÂè£±Éô¤¬£²£¹¡¦£°¡ó¡¢Âè£²Éô¤Ï£³£²¡¦£·¡ó¤À¤Ã¤¿¡£°ìºòÇ¯¡Ê¥ï¡¼¥¹¥È¡Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì£²£¹¡¦£°¡ó¡¢£³£±¡¦£¹¡ó¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Âè£²Éô¤¬£°¡¦£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£¿ô»ú¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¾å¤Ë¡¢Â¸ºß´¶¤â¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤ÏÂ¿¤¤¡£¤½¤³¤ÇºòÇ¯¤Î¹ÈÇò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£Ç¯¤ÎÃíÌÜÅÀ¤òÀê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡½¡½¡£¡Ê»ëÄ°Î¨¤Ï´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë
¡¡ºòÇ¯¤Î¹ÈÇò¤Ï¡¢Âç¸æ½ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Â¿¿ô½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿£Â¡Ç£ú¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÀ¸²Î¾§¡¢£´£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿£Ô£È£Å¡¡£Á£Ì£Æ£Å£Å¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹â¶¶¿¿Íü»Ò¡¢¥¤¥ë¥«¡¢Æî¤³¤¦¤»¤Ä¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡¢£Ç£Ì£Á£Ù¤È¤á¤¸¤í²¡¤·¡££Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö¹ÈÇò¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¡Ö£Î£È£Ë¤ä¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¸«¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤¢¤ë²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨Æ£°æÉ÷¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤ä¤Ï¤ê£Â¡Ç£ú¤À¤í¤¦¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÏ¿²è²Î¾§¤·¤¿¸å¡¢£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö£Ì£Ï£Ö£Å¡¡£Ð£È£Á£Î£Ô£Ï£Í¡×¡Ö£õ£ì£ô£ò£á¡¡£ó£ï£õ£ì¡×¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÀ¸²Î¾§¡£»ëÄ°¼Ô¤ä´ÑµÒ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ê²ñ¼Ô¡¢Â¾¤Î½Ð¾ì¼Ô¤Þ¤ÇÂç¶½Ê³¤µ¤»¡¢à¿À²óá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ã¤¤¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ø£õ£ì£ô£ò£á¡¡£ó£ï£õ£ì¡Ù¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Ã¯¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ËºÇÂç¸Â¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡£Â¡Ç£ú¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ÏÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡½Ð¾ì¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¼Ô¥¼¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤À¡££Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤Ï°ìºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢ºòÇ¯¤â¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹ÈÇòÊüÁ÷Ãæ¤Î¸á¸å£¸»þ£³£°Ê¬¤«¤é³«»Ï¡£Æ±»þÀÜÂ³¿ô¤³¤½°ìºòÇ¯¤Î£±£³£³Ëü¿Í¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£±£²£¶Ëü¿Í¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤â¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¥µ¥¤¥È¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤·¤ÆÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¤³¤Î»î¤ß¤Ïº£²ó¤âÂçÀ¹¶·¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï£±¶Ê¡¢£²¶Ê¤¯¤é¤¤¤·¤«½ÐÈÖ¤Î¤Ê¤¤¹ÈÇò¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¡£·ë²ÌÅª¤Ë¹ÈÇòÂ¦¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ä¤êÊý¼¡Âè¤Ç¤ÏÈÖÁÈ¤¬À®Î©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¤È¤·¤Æ¤â°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÌµÍý¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡£³Ç¯Ï¢Â³¥¼¥í¤â¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ÈÇò¤¬¶áÇ¯¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥È¥ê¤ÎÌäÂê¤À¡££Í£É£Ó£É£Á¤ÈÊ¡»³²í¼£¤¬¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤«¤é£µÇ¯Ï¢Â³¡££Í£É£Ó£É£Á¸Ä¿Í¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï£¶Ç¯Ï¢Â³¤À¡£¥È¥ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤£²¿Í¤À¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë£µÇ¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¤È¥Þ¥ó¥Í¥ê´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡Ö¹ÈÇòÂ¦¤â¤³¤Î¥È¥êÌäÂê¤Ë´íµ¡´¶¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î£²¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÁ´¹ñÅª¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¤È¤Ê¤ë¤È¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¥È¥ê¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç²Î¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾ò·ï¤¬¹çÃ×¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÊÊÌ¤Î²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´¹ñÅª¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¤äºäËÜÅßÈþ¤Î¤è¤¦¤Ê±é²ÎÀª¡¢¤½¤·¤Æ£Â¡Ç£ú¤¬º£Ç¯¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡£
¡Ö±é²Î¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ïº£¤Î¹ÈÇò¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥È¥ê¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ï¤·¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡££Â¡Ç£ú¤âº£Ç¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤ÈÆ±´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡£²£°£²£µÇ¯¤Ï£Î£È£Ë¤¬ÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤Æ£±£°£°Ç¯¡£ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Î¹ÈÇò¤Ï¤è¤êÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£