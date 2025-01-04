¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡Û¹¾²ÆËþ¡¡½éÆü£±¡¢£²Ãå¤Î¹¥È¯¿Ê¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½Ð¤Æ¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¡Ö¿·½Õ³«±¿ÆÃÁª¥ì¡¼¥¹¡×¤¬£³Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡¹¾²ÆËþ¡Ê£´£´¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï¿·½Õ£±ÁöÌÜ¤È¤Ê¤ë£µ£Ò¤Ç¤Ïº¹¤·¤ÆÇòÀ±¡£¸åÈ¾£¹£Ò¤Î£¶ÏÈ¤ÏÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ£²Ãå¤ò¥²¥Ã¥È¤·¡¢½éÆü£±¡¢£²Ãå¤È¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥°¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²ó¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î²ÃÂ®¤¬Áá¤¤¡£¹Ô¤Â¤ä¿¤Ó¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£Á´ÂÎ¤Ë¤¤¤¤Àþ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½Ð¤Æ¤ë¡×¤È½éÆü¤«¤é¶»¤òÄ¥¤ë»Å¾å¤¬¤ê¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤«¤é¤â¡Ö¹¾²ÆÁª¼ê¤Ë¤ÏÆÃ·±¤«¤é¹Ô¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹¥É¾²Á¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Î¿·½Õ¥ì¡¼¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï£²£°£±£±¡¢£²£²Ç¯¤È£²£Ö¤Î¼ÂÀÓ¡£ºòÇ¯¤ÏÍ½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤Ê¤¬¤é½àÍ¥£³Ãå¡£Íê¤â¤·¤¤ÁêËÀ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºòÇ¯¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¿·½ÕÁá¡¹¤Î½é¾Ð¤¤¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢£²ÆüÌÜ°Ê¹ß¤âÎÏÁö¤ò¸«¤»¤ë¡£