¥¿¥â¥êà·Ý¿ÍáÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¹ðÇò¡Ö¤½¤Î±½¤òÊ¹¤ÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢ÀÖÄÍÉÔÆóÉ×¤À¤Ã¤¿¤Î¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¿¥â¥ê¤¬£³ÆüÊüÁ÷¤Î£Î£È£Ë¡Ö¥¿¥â¥ê¤ÈÄáÉÓ¤Î¿·½Õ¡ª½é¤·¤ã¤Ù¤ê²ñ¡×¤Ë½Ð±é¡£·Ý¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤«¤é¡¢·Ý¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¥¿¥â¥ê¤Ï¡Ö²¶¤Ï¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥µ¥¤¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×Æ§¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢²£¤«¤é¥º¥é¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£
¡¡ÆâÂ¼¤«¤é¡Ö¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡££³£°¤Þ¤Ç¤Ï²¿¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Î®¤µ¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥â¥ê¤Ï¼ã¤¤º¢¡¢ÊÝ¸±¤Î±Ä¶È¤ä¥Ü¡¼¥ê¥ó¥°¾ì¤Î»ÙÇÛ¿Í¤Ê¤É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£³£°ºÐ¤ÇÁ´Éô¼¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¡Ø²¶¤Ë¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡Ù¤È¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤·¤¿¤é¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤°¤é¤¤¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤¢¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡£Ê¡²¬¤«¤éÅìµþ¤ËÍè¤Æ¡¢ÁêÃÌ¤·¤¿Í§Ã£¤¬¡Ø¤ªÁ°¡¢ÀäÂÐ¤ä¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤ä¤ì¡Ù¤Ä¤Ã¤Æ¡£¤ä¤ì¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡Ø¤¸¤ã¤¢°û¤â¤¦¡Ù¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍ§¿Í¤Ï°û¤ß²°¤Ç¡Ö¤³¤¤¤ÄÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¿áÄ°¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¡Ø¤¢¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¡Ø¤³¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤ÆÅ¹¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ËèÈÕ¤½¤ÎÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤ï¤µ¤òÊ¹¤ÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬ÀÖÄÍÉÔÆóÉ×¤À¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤ì¤Ç¸«¤ËÍè¤Æ¡Ø¤ªÁ°¤ÏÀäÂÐ¤ä¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¡×¤È±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¡Ö¤¨¤¨¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Í¡¢ÀÖÄÍ¤µ¤ó¤È¤«¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥¿¥â¥ê¤Ï¡Ö·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤ó¤À¤è¡£²¶¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÃ¯¤«¤¬½ñ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£