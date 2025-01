モデルの冨永愛(42)が3日までに自身のインスタグラムを更新。豪華な正月料理を公開し、反響を呼んでいる。

この日「謹賀新年 2025年巳年」と書き出すと「Happy New Year Wishing you have a wonderful holiday」と新年のあいさつをつづった冨永。

京都・大覚寺と思われる場所で姿勢を正し正座をした自身の姿や、テーブルにローストビーフや漬物をはじめとした品数たっぷりの豪華料理が並んだ食卓を披露し、楽しい正月を過ごしたことをうかがわせた。

この投稿にファンからは「お正月料理がおしゃれですね〜」「美味しそうな料理と穏やかな時間を」「おせち料理とても綺麗ですね」などのコメントが寄せられている。