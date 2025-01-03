¡Öº£Ç¯ÀäÂÐ¥Ð¥º¤ë¹â¹»À¸¡×18ºÐ¥°¥é¥É¥ë¤ËµÓ¸÷¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖÈ©¥¥ì¥¤¡×¡ÖÌ´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×
¡¡¸½Ìò¹â¹»À¸¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëËÜÂ¿¤â¤«(18)¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯ÀäÂÐ¥Ð¥º¤ë¹â¹»À¸¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿1Ëç¡£ÀÄ¤¤ÊÑ·Á¥Ó¥¥Ë¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤À¤ï¤¡¡×¡ÖÈ©¥¥ì¥¤¡×¡ÖÌ´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÂ¿¤Ï2023Ç¯5·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ì¾¸Å²°¤Î¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ödela¡×¤Î11´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£