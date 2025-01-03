È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤ëÅ¸³«¡×¡¡ÀÄ³ØÂç¤¬Ï¢ÇÆ¤ÎÁ°¤Ë¸«¤»¤¿¡È´¥ÇÕ¡É¤ËÈ¿¶Á¡ÖÌÜÆ¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
²£ÉÍ±ØÁ°¤Îµë¿å¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢Í¥¾¡¤òÍ½´ü¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¸«¤»¤¿4Ç¯À¸
¡¡Âè101²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Ï3Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÈ¢º¬¡¦°²¥Î¸Ð¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤Þ¤Ç¤ÎÉüÏ©109.6¥¥í¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢ÀÄ³ØÂç¤¬Áí¹ç10»þ´Ö41Ê¬19ÉÃ¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤Ç2Ç¯Ï¢Â³8ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿9¶è¤Ç¡¢Áö¼Ô¤Èµë¿å·¸¤¬¸«¤»¤¿»×¤ï¤Ì¹ÔÆ°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÎò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¤À¤í¡Ä¡×¡ÖÌÜÆ¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²£ÉÍ±ØÁ°¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿µë¿å½ê¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¿ÅÄÃæÍªÅÐ¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ë¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¶á¤Å¤¤¤¿¤Î¤ÏÊÒ»³½¡ºÈ¡Ê4Ç¯¡Ë¤À¡£ÊÒ»³¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯¤ò2ËÜ»ý¤Ã¤ÆÈ¼Áö¤·¡¢ÅÄÃæ¤Ë1ËÜÅÏ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼«¤é¤Î¥Ü¥È¥ë¤È¤Ö¤Ä¤±¤Æ´¥ÇÕ¡£ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¸ý¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¹ÔÆ°¤Ë¡¢X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Û¤Î¤Ü¤Îµë¿å¸«¤¿¤Î½é¤á¤Æ¡×¡Ö°ì½ï¤Ë°û¤à¤È¤¤¤¦½é¤á¤Æ¸«¤ëÅ¸³«w¡¡ÀÄ³Ø³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤¡¡×¡ÖÎò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¤À¤í¡Ä¡×¡Öµë¿å¤ÎÊÒ»³¤¯¤ó¡¢ÅÄÃæ¤¯¤ó¤È´¥ÇÕ¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¿å°û¤ó¤Ç¤ó¤ÎºÇ¹â¤«¤è¡×¡Ö°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÅÄÃæ¤ÈÊÒ»³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¸«¤Æ¥ï¥ó¥ï¥óµã¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö4Ç¯´Ö¤Î¶¦¤ËÊâ¤ó¤ÀÆ»¤Î¤ê¤È¤«¾¡¼ê¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¥°¥Ã¤È¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡×¡ÖÌÜÆ¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÛÁü¤ò¤«¤¤¿¤Æ¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë