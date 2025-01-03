優里、2025年第一弾新曲「DiNA」をTHE FIRST TAKEで初披露＋同ラブソングを1月10日配信リリース
優里が本日1月3日22時より、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にて新曲「DiNA」を初披露することが発表となった。同新曲は1月10日よりデジタルリリースされる。
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新曲「DiNA」は、“寂しさもきっと半分こ” “幸せは今日も半分こ”と歌う優里王道のラブソングだ。優里の2025年第一弾新曲は明日1月4日午前0時からiTunesでのプリオーダー(予約注文)もスタートする。
■ニューシングル『DiNA』
Apple Music / Spotifyなど各配信サイトにて
iTunesプリオーダー受付(予約注文) ：1月4日(土)午前0時より
https://YUURI.lnk.to/Ynklsn/itunes
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