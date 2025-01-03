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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年1月3日（金）9時から1月7日（火）23時59分まで「AmazonスマイルSALE 初売り」を開催中。

現在、ポータブルソーラーパネルで、USB-Cポート（最大15W）とUSB-Aポート（最大12W）の2ポートから同時充電が可能 な「Anker Solix PS30 Portable Solar Panel」や、安価なポータブル電源として人気の「EcoFlow RIVER 3」など、ソーラーパネルやポータブル電源のアイテムがお得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2025年1月3日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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軽量コンパクトなAnkerのソーラーパネルや、ストラップ付属で便利なポータブル電源がセール特価で登場！

Anker Solix PS30 Portable Solar Panel ソーラーパネル 太陽光パネル USB対応 2ポート スマホ充電用 防塵防水IP65 5,990円 （25％オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker Solix C300 DC Portable Power Station ポータブル電源 288Wh 小型軽量2.8Kg 1.5時間満充電 合計最大出力300W USB-C/USB-A/DC 計7ポート(ACポート非搭載) ストラップ付き アプリ遠隔操作 リン酸鉄 蓄電池 ポータブルバッテリー ソーラーパネル対応 キャンプ アウトドア 車中泊 停電対策 防災 (ダークグレー) 18,990円 （24％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker Solix C300 Portable Power Station ポータブル電源 288Wh 小型軽量 1.1時間満充電 高出力AC(定格300W / 瞬間最大600W / SurgePad 500W, 3ポート) ストラップ付属 アプリ遠隔操作 リン酸鉄 蓄電池 ポータブルバッテリー ソーラーパネル対応 キャンプ アウトドア 車中泊 停電対策 防災 (ダークグレー) 24,990円 （29％オフ） Amazonで見る PR PR

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最大60％オフも！ 「RIVER 3」や「DELTA 3」などEcoFlowのポータブル電源がお得に購入できるチャンス

EcoFlow RIVER 3(230) ポータブル電源 230Wh容量 GaN採用 リン酸鉄リチウムイオン電池 30dB静音設計 UPS機能 軽量 AC定格300W /サージ600W USB-A/C キャンプ アウトドア 停電対策 防災グッズ (エコフロー リバー3) 20,085円 （35％オフ） Amazonで見る PR PR

EcoFlow DELTA3 ポータブル電源 1024Wh リン酸鉄リチウムイオン 56分で100%充電 高出力AC(定格1500W / サージ3000W) 10ミリ秒未満のUPS ポータブルバッテリー 69,850円 （50％オフ） Amazonで見る PR PR

EcoFlow ポータブル電源 DELTA 2 Max ポータブル電源 大容量 2,048Wh ポータブル電源リン酸鉄 長寿命 AC出力2,000W（瞬間最大2,400W） 約100分でフル充電 4通りの充電方法 家庭用 アプリで遠隔操作 液晶大画面表示 蓄電池 屋外 バルコニー ソーラー充電 キャンプ/防災/地震停電時に非常用電源節電 101,640円 （60％オフ） Amazonで見る PR PR

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キャンプや災害時に活躍するBLUETTIのポータブル電源が軒並みセール特価に！

BLUETTI ポータブル電源 AC2A 204Wh/300W APP遠隔操作 UPS機能付き リン酸鉄リチウム 40分で80%まで充電 純正弦波 パススルー機能 MPPT制御方式採用 家庭アウトドア両用バックアップバッテリー キャンプ/車中泊/防災グッズ/地震停電時に非常用電源 ソーラー充電 AC100V 50Hz/60Hz対応 19,800円 （34％オフ） Amazonで見る PR PR

BLUETTI ポータブル電源 EB3A 268Wh/600W APP遠隔操作 EPS機能付き 電力リフト機能付 エコモード機能搭載 リン酸鉄リチウム 純正弦波 MPPT制御方式採用 家庭アウトドア両用バックアップバッテリー キャンプ/車中泊/防災グッズ LEDライト付き ソーラー充電 AC100V 50Hz/60Hz対応 23,800円 （40％オフ） Amazonで見る PR PR

BLUETTI ポータブル電源 AC50B 448Wh/700W 急速充電 APP遠隔操作 UPS機能 電力リフト機能 1050W エコモード機能 リン酸鉄リチウム AC100V出力*2 純正弦波 PD65W USB-C MPPT制御 家庭アウトドア両用 バックアップバッテリー キャンプ/車中泊/防災グッズ/地震停電時に非常用電源 ソーラー充電 50Hz/60Hz対応 39,800円 （33％オフ） Amazonで見る PR PR

BLUETTI ポータブル電源 AC70 大容量768Wh AC1000W(瞬間最大1500W) 45分で80%まで急速充電 APP遠隔操作 UPS機能 電力リフト機能 リン酸鉄リチウム 純正弦波 MPPT制御方式採用 家庭アウトドア両用 バックアップバッテリー キャンプ/車中泊/防災グッズ/地震停電時に非常用電源 ソーラー充電 AC100V 50Hz/60Hz対応 防災安全協会推奨 49,800円 （45％オフ） Amazonで見る PR PR

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毎日利用しても10年間使い続けることが可能。Jackeryの「ポータブル電源 240 New」が20％オフ

Jackery ポータブル電源 240 New 256Wh リン酸鉄 長寿命 定格出力300W 瞬間最大600W 60分急速充電 スマホ タブレット充電用 モバイルバッテリー コンパクト UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz 車中泊 停電対策 防災対策 ジャクリ [型番:JE-240A] 26,240円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

Jackery Solar Generator 240 New 40Mini 256Wh ポータブル電源 40W ソーラーパネル 2点セット リン酸鉄 長寿命 定格出力300W 瞬間最大600W コンパクト 60分急速充電 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応 スマホ タブレット用 ソーラーチャージャー 太陽光発電 停電 防災 [型番:JE-240A] 37,425円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

Jackery ポータブル電源 1000 New 1070Wh 業界トップの軽さとコンパクトボディ 1時間満充電 リン酸鉄 10年長寿命 定格出力1500W 瞬間最大3000W 防災 家庭用 アウトドア用 車中泊 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応 [型番:JE-1000D] 83,880円 （40％オフ） Amazonで見る PR PR

Jackery Solar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源 100W ソーラーパネル 1枚 2点セット 業界トップの軽さとコンパクトボディ 60分でフル充電 リン酸鉄 長寿命 バッテリー 定格出力1500W 瞬間最大3000W 家庭用 アウトドア用 防災 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応 [型番:JE-1000D] 104,760円 （40％オフ） Amazonで見る PR PR

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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

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Source:「AmazonスマイルSALE 初売り」