一個持っておいて損しない、太陽パワーでスマホ充電し放題のAnkerソーラーパネル #Amazon初売り
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年1月3日（金）9時から1月7日（火）23時59分まで「AmazonスマイルSALE 初売り」を開催中。
現在、ポータブルソーラーパネルで、USB-Cポート（最大15W）とUSB-Aポート（最大12W）の2ポートから同時充電が可能 な「Anker Solix PS30 Portable Solar Panel」や、安価なポータブル電源として人気の「EcoFlow RIVER 3」など、ソーラーパネルやポータブル電源のアイテムがお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2025年1月3日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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軽量コンパクトなAnkerのソーラーパネルや、ストラップ付属で便利なポータブル電源がセール特価で登場！
Anker Solix PS30 Portable Solar Panel ソーラーパネル 太陽光パネル USB対応 2ポート スマホ充電用 防塵防水IP65
5,990円
（25％オフ）
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Anker Solix C300 DC Portable Power Station ポータブル電源 288Wh 小型軽量2.8Kg 1.5時間満充電 合計最大出力300W USB-C/USB-A/DC 計7ポート(ACポート非搭載) ストラップ付き アプリ遠隔操作 リン酸鉄 蓄電池 ポータブルバッテリー ソーラーパネル対応 キャンプ アウトドア 車中泊 停電対策 防災 (ダークグレー)
18,990円
（24％オフ）
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Anker Solix C300 Portable Power Station ポータブル電源 288Wh 小型軽量 1.1時間満充電 高出力AC(定格300W / 瞬間最大600W / SurgePad 500W, 3ポート) ストラップ付属 アプリ遠隔操作 リン酸鉄 蓄電池 ポータブルバッテリー ソーラーパネル対応 キャンプ アウトドア 車中泊 停電対策 防災 (ダークグレー)
24,990円
（29％オフ）
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最大60％オフも！ 「RIVER 3」や「DELTA 3」などEcoFlowのポータブル電源がお得に購入できるチャンス
EcoFlow RIVER 3(230) ポータブル電源 230Wh容量 GaN採用 リン酸鉄リチウムイオン電池 30dB静音設計 UPS機能 軽量 AC定格300W /サージ600W USB-A/C キャンプ アウトドア 停電対策 防災グッズ (エコフロー リバー3)
20,085円
（35％オフ）
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EcoFlow DELTA3 ポータブル電源 1024Wh リン酸鉄リチウムイオン 56分で100%充電 高出力AC(定格1500W / サージ3000W) 10ミリ秒未満のUPS ポータブルバッテリー
69,850円
（50％オフ）
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EcoFlow ポータブル電源 DELTA 2 Max ポータブル電源 大容量 2,048Wh ポータブル電源リン酸鉄 長寿命 AC出力2,000W（瞬間最大2,400W） 約100分でフル充電 4通りの充電方法 家庭用 アプリで遠隔操作 液晶大画面表示 蓄電池 屋外 バルコニー ソーラー充電 キャンプ/防災/地震停電時に非常用電源節電
101,640円
（60％オフ）
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キャンプや災害時に活躍するBLUETTIのポータブル電源が軒並みセール特価に！
BLUETTI ポータブル電源 AC2A 204Wh/300W APP遠隔操作 UPS機能付き リン酸鉄リチウム 40分で80%まで充電 純正弦波 パススルー機能 MPPT制御方式採用 家庭アウトドア両用バックアップバッテリー キャンプ/車中泊/防災グッズ/地震停電時に非常用電源 ソーラー充電 AC100V 50Hz/60Hz対応
19,800円
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BLUETTI ポータブル電源 EB3A 268Wh/600W APP遠隔操作 EPS機能付き 電力リフト機能付 エコモード機能搭載 リン酸鉄リチウム 純正弦波 MPPT制御方式採用 家庭アウトドア両用バックアップバッテリー キャンプ/車中泊/防災グッズ LEDライト付き ソーラー充電 AC100V 50Hz/60Hz対応
23,800円
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BLUETTI ポータブル電源 AC50B 448Wh/700W 急速充電 APP遠隔操作 UPS機能 電力リフト機能 1050W エコモード機能 リン酸鉄リチウム AC100V出力*2 純正弦波 PD65W USB-C MPPT制御 家庭アウトドア両用 バックアップバッテリー キャンプ/車中泊/防災グッズ/地震停電時に非常用電源 ソーラー充電 50Hz/60Hz対応
39,800円
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BLUETTI ポータブル電源 AC70 大容量768Wh AC1000W(瞬間最大1500W) 45分で80%まで急速充電 APP遠隔操作 UPS機能 電力リフト機能 リン酸鉄リチウム 純正弦波 MPPT制御方式採用 家庭アウトドア両用 バックアップバッテリー キャンプ/車中泊/防災グッズ/地震停電時に非常用電源 ソーラー充電 AC100V 50Hz/60Hz対応 防災安全協会推奨
49,800円
（45％オフ）
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毎日利用しても10年間使い続けることが可能。Jackeryの「ポータブル電源 240 New」が20％オフ
Jackery ポータブル電源 240 New 256Wh リン酸鉄 長寿命 定格出力300W 瞬間最大600W 60分急速充電 スマホ タブレット充電用 モバイルバッテリー コンパクト UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz 車中泊 停電対策 防災対策 ジャクリ [型番:JE-240A]
26,240円
（20％オフ）
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Jackery Solar Generator 240 New 40Mini 256Wh ポータブル電源 40W ソーラーパネル 2点セット リン酸鉄 長寿命 定格出力300W 瞬間最大600W コンパクト 60分急速充電 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応 スマホ タブレット用 ソーラーチャージャー 太陽光発電 停電 防災 [型番:JE-240A]
37,425円
（25％オフ）
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Jackery ポータブル電源 1000 New 1070Wh 業界トップの軽さとコンパクトボディ 1時間満充電 リン酸鉄 10年長寿命 定格出力1500W 瞬間最大3000W 防災 家庭用 アウトドア用 車中泊 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応 [型番:JE-1000D]
83,880円
（40％オフ）
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Jackery Solar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源 100W ソーラーパネル 1枚 2点セット 業界トップの軽さとコンパクトボディ 60分でフル充電 リン酸鉄 長寿命 バッテリー 定格出力1500W 瞬間最大3000W 家庭用 アウトドア用 防災 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応 [型番:JE-1000D]
104,760円
（40％オフ）
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
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＞＞ウォッチリストの使い方について
Source:「AmazonスマイルSALE 初売り」