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1969Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£³ô¼°²ñ¼ÒÔ¤ÁëÂåÉ½¼èÄùÌò¡£Î©¶µÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÎIT»Ò²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢1997Ç¯¤Ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡Ê¸½¡¦ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£¾ðÊó¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¥×¥ê¥»¡¼¥ë¥¹SE¡¢¶¥¹çÂÐºöÀìÌç±Ä¶È¥Á¡¼¥à¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à±Ä¶ÈËÜÉôÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢2011Ç¯¤Ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£¶ÈÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯¤ËÂà¼Ò¡£2006Ç¯¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¼Ò°÷¤Î¤Ê¤«¤ÇÂî±Û¤·¤¿¼Ò°÷¤Ë¤Î¤ß¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä»á¤¬¼øÍ¿¤¹¤ë¡ÖChairman's Award¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎË¡¿Í¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Î°µåÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¢ÉðÂ¢ÌîÂç³ØÀìÇ¤¶µ°÷¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î¸ÜÌä¤äNPO¤Î¥á¥ó¥¿¡¼¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥»¥ß¥Ê¡¼¡¦¹Ö±é³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£2020Ç¯3·î¤è¤ê¡¢ÆüÎ©À½ºî½ê¤Î¡ÖLumada Innovation Evangelist¡×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â³«»Ï¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¥á¥¿»×¹Í¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø¡Ö¤ä¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¡¢¡Ø¡Öµ¿¤¦¡×¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¡¢¡Ø¸Ä¿ÍÎÏ¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥á¥¿»×¹Í ¡ÖÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¡×¤Î»×¹ÍË¡¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ñË¼¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
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