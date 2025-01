12月の月間最優秀コーチ賞にサンダーのデイグノートHC、キャブズのアトキンソンHCが選出

1月3日(現地時間2日、日付は以下同)。NBAは2024年12月の月間最優秀コーチ賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはオクラホマシティ・サンダーのマーク・デイグノートHC(ヘッドコーチ/初選出)、イースタン・カンファレンスではクリーブランド・キャバリアーズのケニー・アトキンソンHC(2カ月連続2度目)が選ばれた。

The NBA Coaches of the Month for December!

West: Mark Daigneault (@okcthunder)

East: Kenny Atkinson (@cavs) pic.twitter.com/Ys68fce5Ap

- NBA (@NBA) January 2, 2025