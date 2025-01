IS:SUE¡ØCOUNTDOWN JAPAN 24/25¡Ù¤ÇÈäÏª¤·¤¿m-flo¡Öcome again¡×¤Î¥À¥ó¥¹¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹Æ°²è¸ø³«

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■IS:SUEは『COUNTDOWN JAPAN 24/25』にて、堂々としたステージングで全7曲を披露

IS:SUE(イッシュ)が、2024年12月31日に『COUNTDOWN JAPAN 24/25』に初登場し、カバー披露したm-floの名曲「come again」のダンスプラクティス動画を公式YouTubeにて公開した。

2024年の集大成かつ、IS:SUEにとって初ロックフェス出演となった『COUNTDOWN JAPAN 24/25』は幕張メッセにて開催。IS:SUEはGALAXY STAGEでの登場し、堂々としたステージングで全7曲を披露した。

この日のために骨太なロックアレンジが加えられた「THE FLASH GIRL(Rock Arrange ver.)」で幕を開けたステージは、メンバーのエネルギッシュな歌声とダンスに、冒頭からファンの歓声があちこちで沸き起こり、ダンサーチームとの息のあったパフォーマンスと、NANOの力強いシャウトで会場の熱気が目に見えるほどとなった。

そしてライブ終盤には特別なカバーステージを披露。YUUKIが「今日この場にいる皆さんと私たちにピッタリな曲を」「フロアで熱く踊り続けましょう!」と話すと、m-floの「come again」の印象的なイントロが鳴り響いた。デビュー発表から2024年5月にグループとして初めてのパフォーマンスを幕張メッセの地で行い、グループのSNSアカウント名の「issue is coming」という点にも何とも由縁を感じさせる、1年の締めくくりにピッタリな1曲。

そんな幕張のステージにパワーアップして再び舞い戻ってきた彼女たちは、RapパートではRINO、YUUKIがWタッグで勢いよくブチかまし、サビでは“踊り続けさせて ねぇ DJ”という歌詞とシンクロしたコレオを弾けんばかりの笑顔でパフォーマンスする姿に、会場にいるリスナーも手を左右に振りながら応えた。

歓声が高まるなか、ラストは「Breaking Thru the Line」を披露。“君は君、誰でもない!”という歌詞の力強いメッセージが歌声とともにGALAXY STAGEに響きわたり、「自由に楽しんで」と話すRINOの言葉が、まさに自分らしくあることを肯定するIS:SUEのステージを表していた。

初めてのロックフェスを思いきり楽しむかのようなパワフルなパフォーマンスで、会場を魅了したIS:SUE。2025年もさっそく話題を届ける彼女たちの活躍に引き続き注目だ。

<『COUNTDOWN JAPAN 24/25』IS:SUE セットリスト>

01. THE FLASH GIRL(Rock Arrange ver.)

02. CONNECT(ASSEMBLE ver.)

03. Butterfly

04. Tiny Step

05. STATIC

06. come again(Original by m-flo)

07. Breaking Thru the Line

リリース情報

2024.11.13 ON SALE

SINGLE「Welcome Strangers ~2nd IS:SUE~」



