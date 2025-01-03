IS:SUE¡ØCOUNTDOWN JAPAN 24/25¡Ù¤ÇÈäÏª¤·¤¿m-flo¡Öcome again¡×¤Î¥À¥ó¥¹¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹Æ°²è¸ø³«

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01. THE FLASH GIRL¡ÊRock Arrange ver.¡Ë
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03. Butterfly
04. Tiny Step
05. STATIC
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07. Breaking Thru the Line
(C)LAPONE GIRLS
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2024.11.13 ON SALE
SINGLE¡ÖWelcome Strangers ～2nd IS:SUE～¡×
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