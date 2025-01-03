¡ÖÃ¤Ì¦Å·°æ¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¡¶¯¤Þ¤ë¡Ö¶âÍø¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¡×¡¡2025Ç¯Ì¦Ç¯¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¡Ú2025Ç¯¥Ë¥å¡¼¥¹Å¸Ë¾¡Û
2024Ç¯¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ÎºÇ¹âÃÍ¤òÄ¶¤¨°ì»þ4Ëü2000±ßÂæ¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¤¬¡¢²áµîºÇÂç¤Î²¼Íî¤âµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Îò»ËÅª¤ÊÍð¹â²¼¤ò¸«¤»¤¿¡£
Ç¯Ëö¤Î½ªÃÍ¤Ï35Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¬¡¢ÀáÌÜ¤Î4Ëü±ßÂæ¤Ï°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
±ßÁê¾ì¤âÃÍÆ°¤¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£Ç¯½é¤Ï1¥É¥ë¡á140±ßÂæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢7·î¤Ë¤Ï°ì»þ161±ß90Á¬Âæ¤È¡¢37Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î±ß°Â¿å½à¤Ë¤Þ¤Ç²¼Íî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«·Êµ¤¤ÎÀè¹Ô¤·üÇ°¤Ê¤É¤ò¼õ¤±±ßÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁª¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÊÖ¤êºé¤¯¤Ê¤«¥É¥ëÇã¤¤¤¬²ÃÂ®¤·¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Ï158±ßÂæ¤Î¿å½à¤Þ¤Ç±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤À¡£
µÏ¿¤º¤¯¤á¤Î2024Ç¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
½ÕÆ®¤Ç¤ÎÄÂ¾å¤²¤È¥È¥é¥ó¥×¿·À¯¸¢¤Î·ÐºÑÀ¯ºö
Âç¤¤Ê¾ÇÅÀ¤Ï¡¢Æü¶ä¤¬¤É¤Î»þÅÀ¤ÇÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤«¤À¡£
Æü¶ä¤Ï¡¢°Û¼¡¸µ¤Î¶âÍ»´ËÏÂ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò¿Ê¤á¡¢2024Ç¯3·î¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍø¤ò²ò½ü¤·¤Æ¡¢7·î¤Ë¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¤ò0.25¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¤¬¡¢12·î¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¤ÎÍø¾å¤²¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£
Æü¶ä¤¬Íø¾å¤²È½ÃÇ¤Ë¸þ¤±½Å»ë¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢½ÕÆ®¤Ë¸þ¤±¤¿ÄÂ¾å¤²¤Î¥â¥á¥ó¥¿¥à¡Êµ¡±¿¡Ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×¿·ÂçÅýÎÎ¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Î¹ÔÊý¤À¡£
¿¢ÅÄÁíºÛ¤Ï¡¢12·î¤Î²ñ¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢ÄÂ¾å¤²¤ÎÀª¤¤¤ò¸«¶Ë¤á¡¢ÄÂ¶â¾å¾º¤Î»ýÂ³À¤òÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×¿·À¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄêÎÌ²½¤ÎÁ°Äó¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼¡¤ÎÍø¾å¤²¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤ë¤Ë¤Ï¤â¤¦¥ï¥ó¥Î¥Ã¥Á¡Ê°ìÃÊ³¬¡Ë¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Æü¶ä¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Î¼¡²óÆüÄø¤Ï1·î23Æü¤È24Æü¡¢¤½¤Î¼¡¤Ï3·î18Æü¤È19Æü¤Ë¤Ê¤ë¡£
1·î²ñ¹ç¤Ï1·î20Æü¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢È¯ÂÄ¾¸å¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ê¤ê¡¢½ÕÆ®¤Ç¤ÎÄÂ¾å¤²Æ°¸þ¤ÎÂçÀª¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï3·îÃæ½Ü¤À¡£
¿¢ÅÄ»á¤Ï¡¢1·î²ñ¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢Áí¹çÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢ÄÂ¾å¤²µ¡±¿¤Ç¤Î¡ÖÂç¤¤Ê»Ñ¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ï3·î¤ä4·î¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö1·î²ñ¹ç¤Ç¤ÎÍø¾å¤²¡×¤ò¸«¹þ¤àÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö3·î²ñ¹ç¤ËÍø¾å¤²È½ÃÇ¤ò»ý¤Á±Û¤¹¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤Î´ÑÂ¬¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶âÍø¥¹¥ï¥Ã¥×»Ô¾ì¤Ç¤É¤ÎÄøÅÙ¤ÎÍø¾å¤²¤Î²ÄÇ½À¤¬¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìÃ»¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ê¤É¤¬2024Ç¯12·î30Æü»þÅÀ¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢1·î²ñ¹ç¤¬41¡ó¡¢3·î²ñ¹ç¤Ï35¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶âÍø¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¡×¹¤¬¤ê¤Î±Æ¶Á¤Ï
Æü¶ä¤Ë¤è¤ëÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¡Ö¶âÍø¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¡×¤Ï°ìÁØ¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
2024Ç¯¤ÏÆü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍøÊÑÆ°·¿¤Ç¤â¾å¾º¤ÎÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
ÍÂ¶â¶âÍø¤â°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÍø¾å¤²¤Ï²È·×¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤À¤í¤¦¤«¡£
ÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¹Ã»¶âÍø¿å½à¤¬¾å¾º¤·¤¿ÁÛÄê¤Ç¤ÎÇ¯´Ö²È·×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Î»î»»¤ò¡¢¤ß¤º¤Û¥ê¥µ¡¼¥Á¡õ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡£
À¯ºö¶âÍø¤¬0.25¡ó°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢Á´À¤ÂÓÊ¿¶Ñ¤Ç¤Ï¡¢²È·×¤Ë¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ëÍÂ¶â¶âÍø¤ÎÁý²ÃÊ¬¤¬Ìó2Ëü7000±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÍøÊ§¤¤ÉéÃ´Áý¤ÎÌó1Ëü6000±ß¤ò¾å²ó¤ë¡£
¤¿¤À¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÊú¤¨¤ëÀ¤ÂÓ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢30Âå¤Ç¤Ï¡¢ÍÂ¶â¶âÍø¤ÎÁý²ÃÊ¬¤¬Ìó8000±ß¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤ÎÁý²ÃÊ¬¤¬Ìó9Ëü8000±ß¡¢40Âå¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌó1Ëü2000±ß¡¢Ìó7Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÍÂ¶â¶âÍøÁý²Ã¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÉéÃ´Áý¤òÊä¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡£
¤½¤ÎÀè¡¢À¯ºö¶âÍø¤¬¤µ¤é¤Ë0.25¡ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÄÉ²Ã¤Î°ú¤¾å¤²Éý¤¬¤¢¤ï¤»¤Æ0.5¡ó¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤À¤È¡¢Á´À¤ÂÓÊ¿¶Ñ¤Ç¤Ï¡¢ÍÂ¶â¶âÍø¤ÎÁý²ÃÊ¬¤¬Ìó3Ëü8000±ß¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÉéÃ´Áý¤ÏÌó2Ëü4000±ß¤È¤Ê¤ë¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÊú¤¨¤ëÀ¤ÂÓ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç¤Ï¡¢30Âå¤Ç¡¢ÍÂ¶â¶âÍø¤ÎÁý²ÃÊ¬¤¬1Ëü4000±ß¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤ÎÁý²ÃÊ¬¤¬Ìó15Ëü2000±ß¡¢40Âå¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌó1Ëü9000±ß¡¢Ìó10Ëü9000±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶âÍø¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¡×¤Î¹¤¬¤ê¤Ï¡¢¾Íè¤Î»ñ¶â·×²è¤ä±¿ÍÑ¤ÎÁªÂò»è¤ò¤á¤°¤ë²È·×¤Ç¤Î¸«Ä¾¤·¤¬°ìÃÊ¤È¿Ê¤à·Àµ¡¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï¥×¥é¥¹ÄêÃå¤Ç¤¤ë¤«
Êª²Á¹â¤¬Ä¹°ú¤¯¤Ê¤«¡¢ÄÂ¾å¤²¥Ú¡¼¥¹¤ÏÊª²Á¾å¾º¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾ÃÈñ¤ËÎÏ¶¯¤µ¤¬·ç¤±¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
2024Ç¯11·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤ò½ü¤¯Áí¹ç¡Ë¤ÎÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Î¿¤ÓÎ¨¤Ï2.7¡ó¤È¡¢39¥«·îÏ¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¡¢¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤ÎÍ¾ÇÈ¤¬Â³¤¯¥³¥áÎà¤Ï63.6¡ó¤È²áµîºÇÂç¤Î¾å¤²Éý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¿©ÉÊÃÍ¾å¤²¤Ï1¡Á4·î¤Î4¤«·î´Ö¤À¤±¤Ç6121ÉÊÌÜ¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Ê¿¶Ñ¤ÎÃÍ¾å¤²Î¨¤Ï18¡ó¤È¡¢2024Ç¯¤ò¾å²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
Ï¢¹ç¤¬½¸·×¤·¤¿2024Ç¯½ÕÆ®¤ÎÄÂ¾å¤²Î¨¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç5.10¡ó¤È¡¢33Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¤¤¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2024Ç¯6·î¤È7·î¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ó¥×¥é¥¹Å¾´¹¤·¤¿¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤ËÄÀ¤ó¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÂ¾å¤²²ÃÂ®¤òÄÌ¤¸¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î¥×¥é¥¹ÄêÃå¤ò³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤¬¡¢¾ÃÈñ¤ÎÀè¹Ô¤¤òÀê¤¦½ÅÍ×¤Ê¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡£
Àï¸å¤Î¡ÖÌ¦Ç¯¡×¤Ï4¾¡2ÇÔ
2025Ç¯¤Ï¡ÖÌ¦Ç¯¡×¤À¤¬¡¢¡ÖÃ¤Ì¦Å·°æ¡×¤ÎÁê¾ì³Ê¸À¤¬¤¢¤ê¡¢Á°Ç¯¤ÎÃ¤Ç¯¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÅ·°æ¤ò¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°²óÌ¦Ç¯¤À¤Ã¤¿2013Ç¯¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢Âè2¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¡Ö¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤äÆü¶ä¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ´ËÏÂ¤Î¤Ê¤«¡¢1Ç¯¤Ç56¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¾å¾º¤·¤¿¤¬¡¢Àï¸å6²ó¤Î¡ÖÌ¦Ç¯¡×¤ÎÇ¯´ÖÆÍîÎ¨¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¾å¾º¤·¤¿Ç¯¤È²¼Íî¤·¤¿Ç¯¤Î¾¡ÇÔ¤Ï¡¢4¾¡2ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·Êµ¤¤Î²¼²¡¤·Í×°ø¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×¿·ÂçÅýÎÎ¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤¹´ØÀÇ¶¯²½¤À¡£
ÂçÏÂÁí¸¦¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤Î10¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤È¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥á¥¥·¥³¤Ø¤Î25¡ó¤Î´ØÀÇ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢3¤«¹ñ¤Ë¤è¤ëÊóÉü´ØÀÇ¤âÁÛÄê¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¼Â¼ÁGDP¤¬ºÇÂç¤Ç1.4¡óÄøÅÙ²¡¤·²¼¤²¤é¤ì¤ë¤È»î»»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶âÍø¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¤Î¤â¤È¤Ç¡¢Êª²Á¤ÈÄÂ¶âÁÐÊý¤¬°ÂÄêÅª¤Ë¾å¾º¤·¡¢¾ÃÈñ¤¬Àª¤¤¤Å¤¯¹¥½Û´Ä¤ÎÎ®¤ì¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¡¢Æâ¼û¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¾å¸þ¤µ°Æ»¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡£
2025Ç¯¡ÖÌ¦Ç¯¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤¬¼«Î§Åª¤ÊÀ®Ä¹ÎÏ¤ò»î¤µ¤ì¤ë1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²òÀâÉû°Ñ°÷Ä¹¡¡ÃÒÅÄÍµ°ì¡Ë