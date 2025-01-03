ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¡ÈÀèÆþ´Ñ¡É¡¡¼¡À¤Âå¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤â¡Äµå³¦OB´¶Ã²¡ÖÍý²ò¤Î½õ¤±¤Ë¡×
ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡ÈÆóÅáÎ®¤ÎÊÉ¡É¤ò¡ÖÁ´¤ÆÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅêÂÇÆóÅáÎ®Éü³è¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»225ËÜÎÝÂÇ¡¢38¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Ìîµå¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤·¤Æ¤¤¿ÂçÃ«¤Î³èÌö¤òµå³¦OB¤¬²þ¤á¤ÆÀä»¿¡£¡ÖÎ¾Êý¤ò¶Ë¤á¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤Î¶È³¦¤ÎÃ¯¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»319¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¥È¥Ã¥É¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖSeeHendo¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢ËÜÊª¤ÎÆóÅáÎ®¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬µå³¦¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤¨¡¢»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅêÂÇ¡ËÎ¾Êý¤ò¶Ë¤á¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤Î¶È³¦¤ÎÃ¯¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÂç³Ø¤Ç¤âÆóÅáÎ®¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤ò¶Ë¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡ÊÂç³Ø¤Î¥³¡¼¥Á¡Ë¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤Ë¤«¤«¤ëÎÏ¤ÈÉéÃ´¤ÏÆ±¤¸¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¾¯¤·¤Ï½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¶¯¤¤¥á¥ó¥¿¥ë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÀ¤¬¡ÖÁª¼êÂ¦¤¬¡Ø¤¦¡¼¤ó¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤À¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÃË¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤½¤¦¤·¤¿¤³¤ÈÁ´¤ÆÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬º£¸å¡¢ÆóÅáÎ®Ä©Àï¤Ø¤ÎÍý²ò¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÆóÅáÎ®¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¼ã¼ê¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤«¤é1½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ6°Ì¡Ë»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥«¥°¥ê¥ª¡¼¥óÆâÌî¼ê¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ê¥ÀÂç¤ÇÅêÂÇ¤Ë³èÌö¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤Î²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë