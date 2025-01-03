¼¯ÅçMF¿ÜÆ£Ä¾µ±¤¬´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ÇJ3Æþ²ñ¤Î¹âÃÎ¤Ø¡ª¡¡¡Ö´Ä¶¤òÊÑ¤¨¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¡×
¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Ï3Æü¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤«¤éMF¿ÜÆ£Ä¾µ±(22)¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹°é¤Á¤Ç¾»Ê¿¹â¹»½Ð¿È¤Î¿ÜÆ£¡£2021Ç¯¤Î¼¯ÅçÆþ¤ê¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤À¤¬¡¢2022Ç¯¤Ë¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·Ð¤Æ¤â½ÐÈÖ¤¬½ä¤é¤º¡¢ºòµ¨¤â½Ð¾ì¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
J3¥ê¡¼¥°Æþ²ñ¤Î¹âÃÎ¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤òµá¤á¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¿·Å·ÃÏ¤òÄÌ¤¸¤ÆÊúÉé¤ò¸ì¤ë¡£
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¿ÜÆ£Ä¾µ±¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬½Ð¤»¤ëÀº°ìÇÕ¤ò¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£J2¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤òÌÜÉ¸¤Ë¤È¤â¤ËÀï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
°ìÊý¤Î¼¯Åç¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢°ÜÀÒÀè¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤º¡¢ÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë´üÂÔ¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖËÍ¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬¤È¤Æ¤âÇ®¤¯¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ²¹¤«¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¼¯Åè¤Ë¤¤¤ì¤Ð¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë²¿ÅÙ¤âµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¼¯Åè¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤É¤³¤«¿´ÃÏ¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢´Ä¶¤Ë´Å¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç´Ä¶¤òÊÑ¤¨¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Î³èÌö¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢¿ÜÆ£¤Ï¤¤¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¹âÃÎ¤Ç¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹°é¤Á¤Ç¾»Ê¿¹â¹»½Ð¿È¤Î¿ÜÆ£¡£2021Ç¯¤Î¼¯ÅçÆþ¤ê¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤À¤¬¡¢2022Ç¯¤Ë¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·Ð¤Æ¤â½ÐÈÖ¤¬½ä¤é¤º¡¢ºòµ¨¤â½Ð¾ì¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
J3¥ê¡¼¥°Æþ²ñ¤Î¹âÃÎ¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤òµá¤á¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¿·Å·ÃÏ¤òÄÌ¤¸¤ÆÊúÉé¤ò¸ì¤ë¡£
°ìÊý¤Î¼¯Åç¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢°ÜÀÒÀè¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤º¡¢ÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë´üÂÔ¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖËÍ¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬¤È¤Æ¤âÇ®¤¯¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ²¹¤«¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¼¯Åè¤Ë¤¤¤ì¤Ð¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë²¿ÅÙ¤âµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¼¯Åè¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤É¤³¤«¿´ÃÏ¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢´Ä¶¤Ë´Å¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç´Ä¶¤òÊÑ¤¨¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Î³èÌö¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢¿ÜÆ£¤Ï¤¤¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¹âÃÎ¤Ç¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×